У Києві через підозрілий пакет поліція перекрила вулицю



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Вулицю Кіото у Києві перекрила поліція

Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру

У Деснянському районі Києва тимчасово обмежено рух вулицею Кіото через невідомий пакет на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

«Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру», - йдеться у повідомленні.

Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків.

21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.



