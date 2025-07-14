Керівники лісового управління, які брали побори за мисливські посвідчення, підуть під суд

ДБР затримало керівників лісового управління під час поділу грошей

За даними слідства, посадовці організували схему поборів з охочих отримати посвідчення в Одесі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі корупційної схеми в Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, на початку 2024 року начальник міжрегіонального управління разом зі своїм заступником та ще одним підлеглим організували побори з охочих отримати посвідчення мисливця в Одесі.

Затримання посадовців лісового управління відбулося у лютому 2025 року в Одесі фото: ДБР

«Посадовці змушували членів екзаменаційної комісії брати плату від претендентів за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували працівникам звільненням», – зазначили в ДБР.

Вартість посвідчення становила від 2 до 4 тис. грн. За даними слідчих, за час дії схеми посадовці заробили понад млн грн на видачі 500 посвідчень мисливця.

ДБР викрило керівників лісового управління фото: ДБР

У лютому 2025 року ДБР затримало організаторів під час розподілу грошей, отриманих за «позитивні оцінки».

Наразі керівник управління відсторонений від посади та обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Двоє його посібників вже визнали провину та уклали угоду зі слідством.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Раніше «Главком» інформував, що Державне бюро розслідувань ліквідувало у Житомирі схему, за якою військовозобов’язаним чоловікам незаконно оформлювали групу інвалідності для уникнення мобілізації.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що за матеріалами ДБР Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про повернення Міністерству оборони України понад 20 тис. гектарів лісових земель, які роками використовувалися незаконно. Їхня орієнтовна вартість становить майже 54 млрд грн.