Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДТП із загиблою дитиною та крадіжки в магазинах. У Дніпрі суд взяв під варту 18-річного підозрюваного

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
ДТП із загиблою дитиною та крадіжки в магазинах. У Дніпрі суд взяв під варту 18-річного підозрюваного
Суд призначив 60 діб тримання під вартою для Арсенія Бессонова за крадіжки
фото: Національна поліція України

Арсенію Бессонову обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави
 

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для 18-річного Арсенія Бессонова, який підозрюється у крадіжках товарів із супермаркету разом зі своїм батьком. Молодшому з підозрюваних визначили 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у 605 тис. грн. Підозрюваний також фігурує у справі про смертельне ДТП, в результаті якого загинула 10-річна дитина. Інформує «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За інформацією ГУНП у Дніпропетровській області, наприкінці травня 55-річний чоловік та його 18-річний син упродовж двох днів викрадали товари у супермаркеті Шевченківського району на суму близько 10 тис. грн. Особи порушників встановили за допомогою відеоспостереження.

Батько і син, яких підозрюють у крадіжках, залишали магазин без оплати товарів
Батько і син, яких підозрюють у крадіжках, залишали магазин без оплати товарів
фото: ГУ НП у Дніпропетровській області

Арсеній Бессонов є фігурантом справи про ДТП зі смертельними наслідками – за попередніми даними, він був пасажиром автомобіля BMW, який залишив місце аварії, в якій загинула 10-річна дівчинка. Обоє підозрюваних мають кримінальне минуле.

Обом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в умовах воєнного стану). Максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі.

18-річний підозрюваний у крадіжках раніше фігурував у справі про смертельну ДТП
18-річний підозрюваний у крадіжках раніше фігурував у справі про смертельну ДТП
фото: ГУ НП у Дніпропетровській області

Також раніше молодшому фігуранту повідомлено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286) та ненадання допомоги потерпілій (ч. 1 ст. 135 ККУ). Якщо потрібно, можу допомогти з підзаголовком або підписом до фото.

Раніше «Главком» писав, що суд виніс вирок зловмиснику, який у березні цього року на станції метро «Святошин» викрав дороговартісні окуляри для зору у військовослужбовця. Крадія засудили до п'яти років та одного місяця позбавлення волі. 

Нагадаємо, «Главком» писав, що на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення

До слова, «Главком» повідомляв, що у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14-річний водій. Зазначається, що у місті Мала Виска перекинувся легковий автомобіль марки ГАЗ 24-10. Встановлено, що за кермом автівки перебував підліток 2010 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Так, на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.

 


 

Читайте також:

Теги: суд поліція підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми Війна і право
21 травня, 10:00
Фігурант через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін
До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС
20 травня, 16:51
Прокурори довели, що заступник голови Федерації профспілок України, перебуваючи під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду
Намагався вийти з-під варти за хабар. Суд виніс вирок заступнику голови Федерації профспілок
26 травня, 15:49
На Вінниччині трьох медиків підозрюють у тому, що вони за гроші оформлювали громадянам групу інвалідності
У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність
29 травня, 14:35
Апеляційний суд у місті Дніпрі підтримав рішення суду першої інстанції щодо передачі костелу св. Миколая в Києві парафіяльній громаді Римсько-Католицької Церкви
Скандал навколо костелу св. Миколая: Мінкульт не отримав бажаного рішення суду
5 червня, 17:01
фото: Одеський обласний ТЦК/Facebook
Ексголова Одеського ТЦК Борисов збирався втекти? Апеляційний суд ухвалив рішення
Сьогодні, 13:38
На даний момент триває понад 500 обшуків
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
13 червня, 10:11
Стрілянина сталася в передмісті Міннеаполісу
У Міннесоті вбито політикиню-демократку, сенатора поранено
14 червня, 20:29
Трагедія сталась 18 червня о 19:35 у селі Шевченкове поблизу станції Бобрик
На Київщині чоловік загинув під колесами поїзда
Вчора, 16:54

Кримінал

Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
ДТП із загиблою дитиною та крадіжки в магазинах. У Дніпрі суд взяв під варту 18-річного підозрюваного
ДТП із загиблою дитиною та крадіжки в магазинах. У Дніпрі суд взяв під варту 18-річного підозрюваного
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком: рішення суду
Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком: рішення суду
Створив мережу катівень на Херсонщині. Російський генерал Гостєв отримав 10 років тюрми
Створив мережу катівень на Херсонщині. Російський генерал Гостєв отримав 10 років тюрми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
58K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
33K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
13K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
7424
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua