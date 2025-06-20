ДТП із загиблою дитиною та крадіжки в магазинах. У Дніпрі суд взяв під варту 18-річного підозрюваного

Суд призначив 60 діб тримання під вартою для Арсенія Бессонова за крадіжки

Арсенію Бессонову обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави



У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для 18-річного Арсенія Бессонова, який підозрюється у крадіжках товарів із супермаркету разом зі своїм батьком. Молодшому з підозрюваних визначили 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у 605 тис. грн. Підозрюваний також фігурує у справі про смертельне ДТП, в результаті якого загинула 10-річна дитина. Інформує «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За інформацією ГУНП у Дніпропетровській області, наприкінці травня 55-річний чоловік та його 18-річний син упродовж двох днів викрадали товари у супермаркеті Шевченківського району на суму близько 10 тис. грн. Особи порушників встановили за допомогою відеоспостереження.

Батько і син, яких підозрюють у крадіжках, залишали магазин без оплати товарів фото: ГУ НП у Дніпропетровській області

Арсеній Бессонов є фігурантом справи про ДТП зі смертельними наслідками – за попередніми даними, він був пасажиром автомобіля BMW, який залишив місце аварії, в якій загинула 10-річна дівчинка. Обоє підозрюваних мають кримінальне минуле.

Обом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в умовах воєнного стану). Максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі.

18-річний підозрюваний у крадіжках раніше фігурував у справі про смертельну ДТП фото: ГУ НП у Дніпропетровській області

Також раніше молодшому фігуранту повідомлено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286) та ненадання допомоги потерпілій (ч. 1 ст. 135 ККУ). Якщо потрібно, можу допомогти з підзаголовком або підписом до фото.

Раніше «Главком» писав, що суд виніс вирок зловмиснику, який у березні цього року на станції метро «Святошин» викрав дороговартісні окуляри для зору у військовослужбовця. Крадія засудили до п'яти років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення.

До слова, «Главком» повідомляв, що у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14-річний водій. Зазначається, що у місті Мала Виска перекинувся легковий автомобіль марки ГАЗ 24-10. Встановлено, що за кермом автівки перебував підліток 2010 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Так, на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.



