Стало відомо, коли суд оголосить рішення щодо відсторонення Чернишова

Сьогодні суд розпочав розгляд клопотання прокуратури стосовно відсторонення Чернишова з посади

2 липня о 12:00 Вищий антикорупційний суд оголосить рішення стосовно відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію суду.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням відсторонити віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова від посади.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн.

Згодом віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави. Він пояснив це тим, що 120 млн грн застави є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».