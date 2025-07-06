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Воєнний стан у Південній Кореї: спецпрокурор знову вимагає арешту експрезидента

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Воєнний стан у Південній Кореї: спецпрокурор знову вимагає арешту експрезидента
Розслідування щодо колишнього президента триває з початку минулого місяця
фото: Reuters

Спецпрокурор Південної Кореї повторно вимагає арешту експрезидента Юна у справі про воєнний стан

Спеціальний прокурор Південної Кореї знову звернувся до суду із запитом на видачу ордера на арешт колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Запит стосується справи про оголошення ним воєнного стану 3 грудня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Незалежний прокурор у неділю, 6 липня, подав до Центрального окружного суду Сеула запит на ордер у зв’язку з обвинуваченнями у зловживанні владою, фальсифікації офіційних документів, порушенні закону про президентську безпеку та перешкоджанні виконанню спеціальних службових обов’язків. Конкретні причини повторного запиту на арешт не розголошуються.

Розслідування щодо колишнього президента триває з початку минулого місяця, зосереджуючись на обвинуваченнях у заколоті. Юн нещодавно був викликаний до суду і в суботу, 5 липня, пройшов багатогодинний допит. Під час особистих допитів експрезидент повністю заперечив усі звинувачення, що викликало занепокоєння щодо можливого знищення доказів або змови зі спільниками.

Заступниця спецпрокурора Пак Чижи-Юн зазначила, що звинувачення у державній зраді не було включено до поточного запиту на ордер на арешт, оскільки значна частина розслідування за цим епізодом ще не завершена.

Нагадаємо, у Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, призначені після імпічменту та усунення з посади президента Юн Сок Йоля. З попереднім підрахунком 99,79% голосів, перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон, отримавши 49,39% голосів. 

Також, військові Південної Кореї призупинили трансляції з гучномовців біля кордону з Північною Кореєю, з яких транслювали пропаганду і K-pop. У такий спосіб новий президент Лі Чже Мьон виконує обіцянку відновити діалог з КНДР. Як передає «Главком», про це повідомляє південнокорейське медіа Yonhap.

Торік Сеул відновив кампанію цілодобової трансляції через гучномовець після того, як Пхеньян запустив повітряні кулі зі сміттям через кордон і назвав це відповіддю за «пропагандистську кампанію північнокорейських перебіжчиків» і листівки із закликом до повалення режиму, що їх нібито відправляли активісти з території Південної Кореї теж за допомогою повітряних куль.

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Теги: Південна Корея суд імпічмент

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