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Збройна сутичка на кордоні: на Закарпатті роми напали на прикордонників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Збройна сутичка на кордоні: на Закарпатті роми напали на прикордонників
У ході конфліктної ситуації двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості
колаж: glavcom.ua

Напад на прикордонників на Закарпатті: є постраждалі, порушено кримінальні справи

Увечері 29 травня у ромському поселенні міста Великий Березний Закарпатської області місцеві жителі здійснили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірочні заходи. Інцидент стався під час спільної операції прикордонників, Національної поліції та Національної гвардії, спрямованої на виявлення осіб, ймовірно причетних до переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За інформацією Державної прикордонної служби України, під час опитування групи громадян останні почали чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали інших громадян до протиправних дій, залучаючи до сутички жінок та неповнолітніх. У відповідь на це, у прикордонників та їхній службовий автотранспорт полетіло каміння та цеглини.

«Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок та неповнолітніх. Внаслідок цього, у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини. Задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль», – зазначили у Держприкордонслужбі.

Збройна сутичка на кордоні: на Закарпатті роми напали на прикордонників фото 1
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У ході конфліктної ситуації двоє прикордонників отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та були госпіталізовані для надання медичної допомоги. Також пошкоджено два службові транспортні засоби Державної прикордонної служби.

Збройна сутичка на кордоні: на Закарпатті роми напали на прикордонників фото 2
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Осіб, які здійснили напад, затримано. У їхніх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Відповідні повідомлення вже надіслано до Національної поліції для подальшого розслідування.

Після інциденту група місцевих мешканців спробувала блокувати прикордонний підрозділ. Однак, завдяки роз'яснювальній роботі, протиправні дії вдалося припинити.

Нагадаємо, на території Білорусі наразі не спостерігається формування ворожих угруповань, які становили б безпосередню загрозу для України. Водночас прикордонний напрямок – від Волинської області до Чернігівщини – залишається потенційно небезпечним. За прогнозами, ризики на цьому напрямку можуть зрости з вересня. Про це в етері Громадського радіо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За словами речника, наразі на території Білорусі поруч з кордоном України не сформовано й не формується угруповання, яке б несло для українців велику загрозу. Однак напрямок від Волині до Чернігівщини, все одно залишається загрозливим для України.

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Теги: Закарпаття прикордонники конфлікт

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