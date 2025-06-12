В одній з областей України формується новий промисловий регіон – нардеп

На Закарпатті будується велика потужність генерації

В Україні зароджується новий промисловий регіон. Мова про Закарпатську область, де відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову енергетичного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса під час Energy Day 2025, який проходив у Києві.

«На мою думку, у нас зараз зароджується новий промисловий регіон – Закарпаття», – зазначив він.

Герус наголосив, що те, скільки на Закарпатті видано технічних умов на під’єднання підприємств, насправді вражає. «І наскільки я знаю, обленерго адекватно видає ці технічні умови, скарг немає», – додав нардеп.

Нагадаємо, Червоний Хрест України у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом і фондом Neighbour in Need надає українцям фінансову підтримку у розмірі 7 тис. євро. Програма REDpreneurUA допоможе започаткувати або відновити бізнес під час війни.

Програма REDpreneurUA перебуває на четвертому етапі реалізації та передбачає комплексну підтримку майбутніх підприємців. Учасники зможуть пройти навчання, отримати менторський супровід і шанс на грантове фінансування власної справи.

Мета ініціативи – сприяти розвитку бізнесу з соціальним, екологічним або інноваційним ухилом. Організатори прагнуть підтримати підприємців, які хочуть зробити внесок у відновлення України через сталий розвиток. Навчальну програму для 25 відібраних учасників організують на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. По завершенню навчання 10 фіналістів отримають фінансування у розмірі 7 000 євро на реалізацію власної ідеї.

Раніше «Главком» повідомляв, що український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час. У березні 2025 року 65% опитаних підприємств вказали на брак робочої сили через мобілізацію та виїзд працівників за кордон.