Хубаєв розказав, як ФСБ направляла його двічі в Україну до складу приватної військової компанії «Редут»

Російські пропагандисти натякають, нещастя з Фідаром Хубаєвим трапилося не випадково

Дагестанця Фідара Хубаєва, котрий викривав злочинні схеми Федеральної служби безпеки Росії, збив автомобіль. Інцидент трапився 25 січня у Нью-Джерсі. Чоловік переходив дорогу в належному місці на правильний сигнал світлофора.

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Пропагандистські російські Telegram-канали натякають, нещастя з дагестанцем трапилося не випадково.

Кілька місяців тому у інтерв’ю ютуб-каналу «Гулагу-нет» він заявив, що є колишнім агентом ФСБ. Чоловік докладно описав схеми, які застосовують російські спецслужби проти Олексія Навального й інших представників опозиції в РФ.

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Також Хубаєв розказав про те, як ФСБ направляла його двічі в Україну до складу приватної військової компанії «Редут» для роботи у штабі та аеророзвідці з метою збору інформації.

Після цього Фідар Хубаєв запросив у США політичного притулку та міжнародного захисту.

«Будь-який зрадник батьківщини, де б він не перебував, повинен уважно переходити дорогу», – пишуть російські пропагандисти.

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Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади на північному сході України.

Також СБУ затримала у Херсоні колишнього ДАІшника, що працював на окупантів.