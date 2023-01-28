Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
Хубаєв розказав, як ФСБ направляла його двічі в Україну до складу приватної військової компанії «Редут»
фото: скріншот із відео

Російські пропагандисти натякають, нещастя з Фідаром Хубаєвим трапилося не випадково

Дагестанця Фідара Хубаєва, котрий викривав злочинні схеми Федеральної служби безпеки Росії, збив автомобіль. Інцидент трапився 25 січня у Нью-Джерсі. Чоловік переходив дорогу в належному місці на правильний сигнал світлофора.

Пропагандистські російські Telegram-канали натякають, нещастя з дагестанцем трапилося не випадково.

Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США фото 1

Кілька місяців тому у інтерв’ю ютуб-каналу «Гулагу-нет» він заявив, що є колишнім агентом ФСБ. Чоловік докладно описав схеми, які застосовують російські спецслужби проти Олексія Навального й інших представників опозиції в РФ.

Також Хубаєв розказав про те, як ФСБ направляла його двічі в Україну до складу приватної військової компанії «Редут» для роботи у штабі та аеророзвідці з метою збору інформації.

Після цього Фідар Хубаєв запросив у США політичного притулку та міжнародного захисту.

 «Будь-який зрадник батьківщини, де б він не перебував, повинен уважно переходити дорогу», – пишуть російські пропагандисти.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади на північному сході України. 

Також СБУ затримала у Херсоні колишнього ДАІшника, що працював на окупантів.

 

Теги: автомобіль чоловік ФСБ російські агенти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія визнала терористкою та оголосила у розшук відому українську телеведучу
Росія визнала терористкою та оголосила у розшук відому українську телеведучу
Вчора, 18:08
Поліція встановлює обставини трагедії
Хмельницький: у багатоповерхівці пролунав вибух, є загиблі (фото)
23 сiчня, 21:02
Стали відомі подробиці про дівчину скандального екс-очільника поліції Львівщини
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
23 сiчня, 16:17

Соціум

Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
Теракт у Єрусалимі: серед загиблих є українець
Теракт у Єрусалимі: серед загиблих є українець
Саакашвілі відмовився від лікування, медики звернулися до його матері
Саакашвілі відмовився від лікування, медики звернулися до його матері
В Індії розбилися два винищувачі (фото)
В Індії розбилися два винищувачі (фото)
Росіяни поширюють фейки про депортацію військовозобов’язаних українців з ЄС
Росіяни поширюють фейки про депортацію військовозобов’язаних українців з ЄС
Війна не «в Україні», а «проти України» – пояснення від МЗС
Війна не «в Україні», а «проти України» – пояснення від МЗС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
8504
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
7002
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
6126
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту