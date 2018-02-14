Матіос розповів про зламану щелепу Шепелєва

Військова прокуратура з'ясовує, хто побив Шепелєва

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що у екс-нардепа Олександра Шепелєва зламані ніс і щелепа. Про це повідомляє видання «Українська правда». «Медики встановили, що у Шепелєва зламані щелепа і ніс, крім інших тілесних ушкоджень, які можна попередньо кваліфікувати як середньої тяжкості ушкодження, що спричинили



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Олександр Шепелєв під час засідання суду, 9 лютого 2018 року

Військова прокуратура з'ясовує, хто побив Шепелєва

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що у екс-нардепа Олександра Шепелєва зламані ніс і щелепа. Про це повідомляє видання «Українська правда».

«Медики встановили, що у Шепелєва зламані щелепа і ніс, крім інших тілесних ушкоджень, які можна попередньо кваліфікувати як середньої тяжкості ушкодження, що спричинили тривалий розлад здоров'я», - розповів Матіос.

За словами військового прокурора, екс-нардепу надали повноцінну медичну допомогу. Він також розповів, що Шепелєву на обличчя наклали спеціальні шини, і йому тепер важко розмовляти.

Крім того, наразі з ним не можна проводити слідчі дії.

«Спочатку він повинен поспілкуватися з адвокатом, вибрати визначену ним або спільно позицію і погодитися або не погодитися давати свідчення слідству», - додав Матіос.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я - Микола Борух.

10 лютого вночі після понад 10-годинного засідання суд заарештував екс-нардепа Шепелєва на два місяці.

У перерві суду Головна військова прокуратура повідомила про встановлення співпраці Шепелєва з ФСБ Росії.

Також відомо, що адвокати подаватимуть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про взяття під варту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють в участі у скоєнні замаху на вбивство.