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    Думки вголос

    Весь світ робить вакцинацію обов'язковою

    Більшість урядів вирішили повністю вакцинувати своїх громадян - Весь світ робить вакцинацію обов'язковою
    Більшість урядів вирішили повністю вакцинувати своїх громадян
    фото з відкритих джерел

    Вимоги до щеплення в інших країнах

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    Правительства сделали прививки от Covid-19 обязательными для медицинских работников и других групп высокого риска, чему способствовал резкий рост числа инфекций, вызванных вариантом Delta, и замедление вакцинации, а также новый вариант Omicron.

    Все большее число стран также делают обязательными прививки для государственных служащих и других работников.

    Вот требования к вакцинам в некоторых странах, перечисленные в соответствии с категориями пострадавших:

    Все взрослые

    – Германия планирует принять закон в национальном парламенте, чтобы сделать вакцинацию обязательной с февраля.

    – Индонезия сделала прививки обязательными в феврале, предупредив, что любой, кто откажется от вакцинации, может быть оштрафован или лишен социальной помощи или государственных услуг.

    – Микронезия, небольшое островное государство в южной части Тихого океана, в июле постановила сделать прививку взрослому населению.

    – В Таджикистане в июле вакцинация от коронавируса стала обязательной для граждан старше 18 лет.

    – В Туркменистане вакцинация стала обязательной для всех жителей от 18 лет и старше.

    Правительственные сотрудники, работники государственного и частного сектора

    – Канада седьмого декабря распространила указы про вакцинацию на все рабочие места, регулируемые на федеральном уровне. Новые правила вступят в силу в начале 2022 года.

    – Коста-Рика в сентябре обязала всех государственных служащих пройти вакцинацию.

    – Хорватия требует с 15 ноября цифровой сертификат вакцинации от всех государственных служащих и граждан, нуждающихся в услугах в государственных учреждениях.

    – Чехия объявила шестого декабря, что с марта будет заказывать вакцинацию от Covid-19 для полицейских, солдат и некоторых других профессий.

    – Дания приняла закон, разрешающий рабочим с 26 ноября требовать цифровой «коронный пропуск».

    – В Египте работникам государственного сектора предписано либо пройти вакцинацию, либо еженедельно проходить тест на коронавирус, чтобы им разрешили работать в правительственных зданиях после 15 ноября.

    – В августе Фиджи ввела политику «без укола – без работы»: невакцинированные государственные служащие вынуждены уйти в отпуск и впоследствии быть уволены, если они все еще не вакцинированы к ноябрю. Сотрудники частных фирм также могут столкнуться с штрафами, а компании могут быть вынуждены прекратить свою деятельность из-за отказа от вакцины.

    – Гана сделает вакцину обязательной для целевых групп, включая весь государственный сектор и работников здравоохранения с 22 января.

    – Венгрия заявила в октябре, что потребует вакцинации сотрудников государственных учреждений.

    – В октябре Италия сделала пропуски здоровья на Covid-19 обязательными для всех работников. Правительство распространило обязательную вакцинацию на весь школьный персонал, полицию и вооруженные силы, начиная с 15 декабря.

    – Латвия 12 ноября запретила депутатам, отказывающимся от вакцины против Covid-19, участвовать в голосовании, и снизила им зарплату.

    – В Ливане с 10 января будет требоваться обязательная вакцинация всех государственных служащих и работников сферы образования, туризма и общественного транспорта.

    – Новая Зеландия ввела обязательные вакцины для работников пограничного, образовательного, тюремного, полицейского и оборонного секторов.

    – Польша потребует обязательную вакцинацию учителей, сотрудников службы безопасности и силовых структур с первого марта 2022 года.

    – Москва приказала пройти вакцинацию всем работникам, занимающимся общественной деятельностью.

    – В мае Саудовская Аравия постановила, что все работники государственного и частного секторов, желающие посетить рабочее место, должны пройти вакцинацию. Люди также должны быть вакцинированы, чтобы поступить в любое государственное, частное или образовательное учреждение.

    – В октябре Тунис обязал должностных лиц, сотрудников и посетителей предъявить карточку, подтверждающую вакцинацию, для доступа к государственным и частным администрациям.

    – В августе Турция начала требовать отрицательные тесты на Covid-19 и доказательства вакцинации для некоторых секторов, включая учителей и домашних работников.

    Работники здоровья

    – В конце июня Австралия ввела обязательную вакцинацию для пожилых людей из группы высокого риска и сотрудников карантинных отелей.

    – В октябре Британия ввела обязательную вакцинацию для персонала домов престарелых в Англии. Медицинским работникам в Англии необходимо сделать прививки до первого апреля.

    – В Хорватии требуется цифровой сертификат вакцинации для всех медицинских и социальных работников.

    – Чехия объявила шестого декабря, что с марта будет заказывать вакцинацию от Covid-19 для людей, работающих в больницах и домах престарелых.

    – Финляндия планирует сделать вакцины против Covid-19 обязательными для медицинских и социальных работников.

    – Франция требует, чтобы все работники здравоохранения и домов престарелых, помощники по дому и специалисты по оказанию неотложной помощи получили хотя бы первую прививку к 15 сентября; около трёх тысяч рабочих были отстранены от работы за несоблюдение. После протестов правительство отложило введение мандата на вакцинацию медицинских работников на островах Мартиника и Гваделупа до 31 декабря.

    – Германия планирует с 16 марта сделать обязательную вакцинацию от Covid-19 для людей, работающих в больницах, домах престарелых и других медицинских учреждениях.

    – Греция ввела обязательную вакцинацию для персонала домов престарелых в июле и медицинских работников в сентябре.

    – В Ливане с 10 января будет требоваться обязательная вакцинация всех работников сектора здравоохранения.

    – Новая Зеландия заявила в октябре, что потребует полной вакцинации учителей и работников сферы здравоохранения и инвалидности.

    – Польша потребует обязательную вакцинацию медицинских работников с первого марта 2022 года.

    Другие работники

    – Западная Австралия потребует, чтобы все сотрудники, работающие в горнодобывающей и нефтегазовой областях, получили первую дозу препарата к первому декабря и прошли полную вакцинацию к первому января.

    – Пекин требует ревакцинации для ключевых рабочих на строительных площадках, включая поваров, охранников и уборщиц.

    – Филиппины потребуют, чтобы офисные работники и сотрудники служб общественного транспорта проходили вакцинацию от Covid-19 или часто сдавали анализы с первого декабря.

    – В Казахстане введены обязательные прививки или еженедельное тестирование для людей, работающих в группах более 20 человек.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика вакцинація коронавірус
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    Весь світ робить вакцинацію обов'язковою