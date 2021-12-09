Відсьогодні розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив
Хоча б одна доза препарату проти коронавірусу має бути у соцпрацівників та поштарів
Відсьогодні в Україні почав діяти новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Правила щодо необхідності щеплення тепер стосуються працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.
Перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнили:
- працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;
- працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).
Ляшко уточнив, що як тільки працівник отримає принаймні одне щеплення проти Covid-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.
«Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи», – наголосив Ляшко.
Нагадаємо, 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.
Як відомо, третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.