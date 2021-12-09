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    Відсьогодні розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив

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    Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації - Відсьогодні розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив
    Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Хоча б одна доза препарату проти коронавірусу має бути у соцпрацівників та поштарів

    Відсьогодні в Україні почав діяти новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    Правила щодо необхідності щеплення тепер стосуються працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

    Перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнили:

    • працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
    • працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;
    • працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
    • працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

    Ляшко уточнив, що як тільки працівник отримає принаймні одне щеплення проти Covid-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.

    «Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи», – наголосив Ляшко.

    Нагадаємо, 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.

    Як відомо, третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

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    Теги: щеплення вакцинація послуги Віктор Ляшко
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    Відсьогодні розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив