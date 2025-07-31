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Миколаївщина: двоє підлітків побили 12-річного хлопчика, знімаючи знущання на відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Миколаївщина: двоє підлітків побили 12-річного хлопчика, знімаючи знущання на відео
Досудове розслідування триває
фото з відкритих джерел

Побиття сталось через неприязні особисті стосунки

У селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє хлопців – 12 та 15 років – побили 12-річного підлітка. Бійку вони знімали на відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронців про інцидент повідомила мати постраждалого. Попередньо встановлено, що побиття сталось через неприязні особисті стосунки. Під час проведення першочергових заходів поліцейські виявили відео із побиттям потерпілого.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України «Катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Поліцейські надають правову оцінку діям кожного із фігурантів та приймуть відносно них подальші процесуальні рішення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, біля магазину у Вінниці підлітки побили 15-річного хлопця. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

А у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.

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Теги: бійка Миколаївщина

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