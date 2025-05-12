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Дві групи підлітків вчинили бійку біля кав'ярні у Києві: поліція відреагувала

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дві групи підлітків вчинили бійку біля кав'ярні у Києві: поліція відреагувала
Поліція Києва відрегувала на конфлікт між підлітками
фото з відкритих джерел

Очевидці зазначають, що учасникам бійки було від 14 до 17 років

У Києві сталась бійка між підлітками біля кав'ярні. Столична поліція відкрила кримінальне провадження, передає «Главком».

Повідомляється, що подія сталась у Дарницькому районі Києва 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.

Відео з сутичкою неповнолітніх зафіксували камери спостереження
Відео з сутичкою неповнолітніх зафіксували камери спостереження
скриншот

Між двома компаніями підлітків відбувся конфлікт, у ході якого неповнолітні вчинили штовханину та завдали ударів хлопцям, що перебували на терасі закладу.

За повідомленням поліції Києва, всі учасники події встановлені, наразі із ними та їх батьками спілкуються слідчі та ювенальні поліцейські.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

До слова, слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які побили військового на столичному Гідропарку.

У поліції нагадали, що подія сталася 18 квітня у Дніпровському районі столиці, там група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, почали бити руками й ногами.

Тоді поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників, ще двох нападників правоохоронці затримали наступного дня. Затримані – це місцеві мешканці, трьом з яких 17 років, ще одному виповнилося 15 років.

Раніше поліцейські встановили учасників бійки, яка відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Деснянського району столиці.

Як повідомили правоохоронці, учасницями події виявилися дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії.

Також столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю. 

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Теги: Київ діти бійка поліція конфлікт

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