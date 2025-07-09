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На Миколаївщині потонула 11-річна дівчинка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Миколаївщині потонула 11-річна дівчинка
Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці
фото: ДСНС

Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути

У четвер, 9 липня, у Миколаївській області дитина втопилася у річці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути.

«Її подруга побігла кликати на допомогу. Люди, які проїжджали поруч, намагались врятувати дівчинку, але не змогли знайти її у воді», – йдеться в повідомленні.

На місце події оперативно прибули рятувальники. До настання темряви вони обстежували річку, але результату не було. Вже зранку приїхали водолази. Після кількох занурень вони знайшли тіло дитини – воно було всього за чотири метри від берега.

Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що на Тернопільщині потонув чоловік, який намагався витягти з річки свого онука.

До цього на Вінниччині сталась трагедія на водоймі у місті Бершадь. 28-річний чоловік потонув під час перепливання річки. Як повідомили очевидці, чоловік, перебуваючи на відпочинку з родиною, вирішив переплисти річку Дохна. Зазначається, що вже через деякий час він зник з поля зору і не з'являвся на поверхні води. Рятувальники того ж дня розпочали пошуки. 

У місті Біла Церква також сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина.

А 15-річний підліток втопився під час купання у ставку на Донеччині.

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Теги: потонули Миколаївщина дитина водойма

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