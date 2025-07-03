У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця

Інцидент стався поблизу одного з магазинів на вулиці Келецькій

Біля магазину у Вінниці підлітки побили 15-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

До поліції звернулася мешканка Вінниці із повідомленням про те, що її 15-річного сина побили невідомі. Інцидент стався поблизу одного з магазинів на вулиці Келецькій. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

«У ході перевірки ювенальні поліцейські встановили, що до правопорушення причетні двоє мешканців Вінниці віком 15 та 18 років. Їх опитано в присутності батьків. За процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб», – зауважили поліцейські.

Вінницька обласна прокуратура додала, що протиправні дії зафільмував на телефон ще один хлопець з компанії підлітків, яка спостерігала за бійкою. Надалі відео розповсюдили в соціальній мережі TikTok.

До слова, у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.