Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інцидент стався поблизу одного з магазинів на вулиці Келецькій

Біля магазину у Вінниці підлітки побили 15-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

До поліції звернулася мешканка Вінниці із повідомленням про те, що її 15-річного сина побили невідомі. Інцидент стався поблизу одного з магазинів на вулиці Келецькій. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

«У ході перевірки ювенальні поліцейські встановили, що до правопорушення причетні двоє мешканців Вінниці віком 15 та 18 років. Їх опитано в присутності батьків. За процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб», – зауважили поліцейські.

Вінницька обласна прокуратура додала, що протиправні дії зафільмував на телефон ще один хлопець з компанії підлітків, яка спостерігала за бійкою. Надалі відео розповсюдили в соціальній мережі TikTok.

До слова, у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.

Читайте також:

Теги: бійка Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіка затримали на орендованій квартирі, де той переховувався
У Вінниці поліція затримала чоловіка, який побив жінку та стріляв у перехожого
11 червня, 23:26
За останні десять років суддя з Вінниці отримав 109,6 тис. грн доходу від фірми сина Порошенка
Вінницький суддя відмовився слухати справу про поділ майна Порошенків, бо отримує гроші від фірми сина експрезидента
14 червня, 21:02
На пікові дати призначено додатковий поїзд №708/707
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до популярного напрямку
24 червня, 06:19
У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)
У Вінниці чоловік гуляв містом із артилерійським снарядом (відео)
25 червня, 19:02
Вінничанин пояснив, що придбав муляж міни на одному з ринків для створення власного музею
У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію
26 червня, 09:45
Андрій Кориневич брав участь в обороні Маріуполя та пройшов російський полон
Напад на бійця «Азову» Кориневича: Нацгвардія зробила заяву
26 червня, 12:46

Новини

У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця
У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця
У Жмеринському районі в аварії загинули військові
У Жмеринському районі в аварії загинули військові
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: у лікарнях 25 людей
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: у лікарнях 25 людей
На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку
На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку
У Вінниці лікарі провели унікальну операцію жінці з вадами серця та онкологією
У Вінниці лікарі провели унікальну операцію жінці з вадами серця та онкологією
У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію
У Вінниці чоловік ішов містом з міною: поліція роз'яснила ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
37K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
29K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
7299
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
4402
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua