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У Миколаєві співробітники ТЦК побили чоловіка: розпочато розслідування

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У Миколаєві співробітники ТЦК побили чоловіка: розпочато розслідування
Винним у побитті загрожує до 12 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Співробітники ДБР з’ясовують обставини ймовірного перевищення повноважень співробітниками Корабельного РТЦК у Миколаєві

Правоохоронці встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного громадянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За попередньою інформацією, 14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

За цим фактом, як повідомляється, вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області військовослужбовці одного з ТЦК здійснювала оповіщення в селі Орлівка на вулиці Дружби й під час перевірки документів старшого солдата вдарили по голові дошкою. На місце події викликали поліцію, а військовослужбовець був направлений до лікарні в Сарнах.

Також «Главком» писав, що у Калуському районі Івано-Франківській чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування погрожував поліцейському сокирою. Інцидент стався під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку.

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Теги: Миколаїв ДБР ТЦК

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