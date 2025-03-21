На Львівщині підлітки побили хлопця з інвалідністю: 14-річна дівчина отримала підозру

У соцмережах з’явилось відео про побиття хлопця з інвалідністю групою малолітніх та неповнолітніх дітей

Троє малолітніх та одна неповнолітня напали на хлопця з інвалідністю

У місті Трускавець на Львівщині підлітки побили 18-річного хлопця з інвалідністю. Правоохоронці встановили усіх осіб, які вчинили напад на потерпілого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

«У вівторок ввечері, 18 березня, у соцмережах з’явилось відео про побиття хлопця з інвалідністю групою малолітніх та неповнолітніх дітей. За вказаним фактом правоохоронці одразу внесли відомості в ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення та розпочали досудове розслідування. За результатами якого встановлено усіх осіб, які вчинили напад на потерпілого», – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що подія трапилася у місті Трускавці, де троє малолітніх та одна неповнолітня напали на хлопця з інвалідністю.

«Діючи умисно, з винятковим цинізмом, з метою знущання над людиною, яка перебуває в безпорадному стані, бажаючи самоствердитись за рахунок його публічного приниження, демонструючи свою фізичну перевагу та зверхність, фігуранти публічно насміхались та били хлопця, при цьому фіксуючи свою протиправну діяльність на мобільний телефон», – зауважує прокуратура.

Правоохоронці зазначають, що одній із організаторок нападу, яка досягла віку з якого настає кримінальна відповідальність, а саме 14-річній дівчині, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Наразі також вирішується питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру щодо інших учасників конфлікту, які не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Слідчі дії тривають. Розслідування перебуває на контролі прокуратури.

Нагадаємо, у центрі Вінниці група підлітків напала на хлопця та била його ногами, поки той лежав на землі. Подія трапилася ще 15 березня.