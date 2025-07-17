Нацполіція затримала «смотрящого» за півднем України

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Нацполіція знешкодила діяльність «смотрящого» за півднем України, який координував злочинні структури, контролював колонії та вимагав мільйони в інтересах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Особа на прізвисько «Наум» вважається ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі, де через підконтрольних осіб він призначав «смотрящих», контролював «чорну касу», координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що фігурант мав офіційне визнання серед російських «ворів у законі» – зокрема, таких як «Шакро Молодой», «Коба Руставський», «Гелані Сєдой» та інші. Під їхнім кураторством Наум звітував про свою діяльність і передавав частину кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу. Саме через ці зв’язки він отримав статус «положенця», тобто виключне право впливати на кримінальні процеси у виправних установах півдня України.

У межах досудового розслідування поліцейські провели 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації «смотрящого» затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках розслідування задокументовано численні епізоди злочинного впливу. Один із них стосується спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками Наума висунули вимогу – $550 тис. або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок. У разі відмови – підприємцю гарантували «проблеми».

Окремо поліцейські зафіксували масштабні зловживання у СІЗО та колоніях. Зокрема, задокументовано випадок систематичного вимагання грошей у затриманого, який не визнав злодійських «правил». Його залякували, погрожували фізичним насильством та ізоляцією. Через тиск і шантаж потерпілий змушений був переказувати кошти – загалом понад 86 тис. грн. Гроші надсилала його мати на рахунки, оформлені на підставних осіб, або ж поповнювала телефони «смотрящих».

На підставі зібраної доказової бази фігуранту повідомлено про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу (ст. 255-1 Кримінального Кодексу України) та вимагання в особливо великих розмірах (ст. 189 Кримінального Кодексу України). Додатково повідомлено про підозру ще двом особам – колишньому та чинному так званим «смотрящим» за Миколаївським слідчим ізолятором. Наума взято під варту.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях.