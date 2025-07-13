Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»

«Полювання на іноземців» відкрито у Торре-Пачеко

В Іспанії, зокрема в муніципалітеті Торре-Пачеко (Мурсія), спалахнули вуличні заворушення, які переросли у «полювання на іноземців». Це сталося після протестів проти мігрантів, спровокованих екстремістськими групами. Внаслідок зіткнень одну людину заарештували та п'ятеро отримали поранення. Для стримування ситуації розгорнуто понад 50 поліцейських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Elpais.

У Торре-Пачеко вже другу ніч поспіль тривають інциденти, викликані расистськими гаслами екстремістських угруповань, що закликають до «полювання» на мешканців іноземного походження.

Цивільна гвардія та урядова делегація підтвердили, що п'ять осіб отримали поранення, поліцейські висунули звинувачення, і одну особу заарештували за кидання предметів. Все це відбувається на тлі зростаючої напруженості на вулицях.

фото: La Opinión de Murcia

Урядовий делегат у Мурсії Маріола Гевара оголосила, що «будуть нові арешти», оскільки «багато хто з людей, які підбурювали до цього порушення громадського порядку та злочинів на ґрунті ненависті, ідентифікуються». Гевара пов’язала ці інциденти з «ксенофобськими закликами», що лунали в соціальних мережах у попередні дні, а також з діяльністю «антисистемних організацій, які залучили людей з-поза Торре-Пачеко для розпалювання насильства».

фото: Аро

Заворушення спалахнули після мирного мітингу, організованого міською радою для засудження нападу на літнього чоловіка на ім'я Домінго, який стався минулої середи. 70-річного Домінго жорстоко побила група молодих мігрантів з Марокко до втрати свідомості. Відео побиття пенсіонера розлетілося соцмережами, спричинивши масові бійки та заворушення. Ультраправі групи скористалися цим інцидентом, щоб пов'язати імміграцію зі злочинністю та насильством, звинувативши уряд у нездатності забезпечити безпеку.

фото: Аро

Лідер опозиції Альберто Нуньєс Фейжоо закликав уряд посилити безпеку. Речник партії Podemos у Регіональній асамблеї Мурсії Марія Марін засудила «расистське полювання», звинувативши неонацистські групи та партію Vox у розпалюванні насильства. Міністр молоді та дітей Сіра Рего також засудила «расистське переслідування» іммігрантів.

Зі свого боку, партія Vox продовжує «підливати масла у вогонь». Регіональний президент ультраправої партії Хосе Анхель Антело взяв участь у заході в Торре-Пачеко під гаслом «Захистіть себе від невпевненості», знову пов’язавши імміграцію з невпевненістю громадян. «Ми не хочемо, щоб такі люди були на наших вулицях чи в нашій країні. Ми збираємося депортувати їх усіх: жодного не залишиться», – заявив він.

Мер міста Педро Анхель Рока закликав «не відповідати на насильство ще більшим насильством» і засудив прибуття людей з-за меж міста для розпалювання заворушень. Президент громади Фернандо Лопес Мірас також закликав до «спокою серед населення», наголосивши, що «жоден напад не залишиться безкарним».

Ситуація залишається напруженою, влада вживає заходів для ідентифікації та арешту підбурювачів до насильства та злочинів на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, наприкінці червня – на початку липня Іспанія ввела посилені заходи безпеки. Туристи зіштовхнулися із суворими перевірками й чергами на кордоні та в аеропортах і вокзалах. Про це йдеться на офіційному порталі Євросоюзу, повідомляє «Главком».

Повідомляється, що суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події – V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку, що пройде в Севільї.