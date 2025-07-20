У Берліні побилися понад 50 людей, один чоловік загинув

Під час бійки було смертельно травмовано 30-річного чоловіка. Він помер у лікарні, ймовірно, від ножового поранення

Понад 50 людей побилися неподалік залізничної станції в районі Гезундбруннен у Берліні, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Німеччини.

«Люди, які брали участь у бійці, очевидно, не знали один одного особисто, але були членами певних кримінальних угрупувань», – заявили в поліції.

Зазначається, що під час бійки було смертельно травмовано 30-річного чоловіка. Він помер у лікарні, ймовірно, від ножового поранення.

Також за годину до початку масової бійки в тому ж районі неподалік сталася стрілянина. Один чоловік стріляв в іншого. Пораненого госпіталізували, йому була проведена термінова операція. Нападника розшукує поліція.

«Особи двох чоловіків невідомі. Наразі поліція розслідує, чи пов'язані ці два інциденти», – повідомив представник поліції Берліну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі російського міста побилися за кашу біля «поїзда перемоги». Зокрема, 1 травня до міста Сарапула в Удмуртії прибув стилізований відповідно до часів Другої світової війни «поїзд перемоги». Місцеві жителі зібралися біля залізничного вокзалу для зустрічі поїзда, з якого волонтери роздавали безкоштовну гречану кашу. Це викликало конфлікти та тисняву.

У місті Янаул Башкортостану, куди також прибув «поїзд перемоги», теж сталась бійка. За словами користувачів соцмереж, там також виникла тиснява через кашу.