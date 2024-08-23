Мін'юст може націоналізувати готельний комплекс у Буковелі: деталі

Як зазначає Мін'юст, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій до В'ячеслава Заневського - колишнього керівника охорони Віктора Януковича та власника ТОВ «Амстел-Скі», що управляє готелем AmstelSki на Прикарпатті у Буковелі. Про це повідомили у пресслужбі Мінʼюста.

У відомстві зазначають, що йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Згаданий пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

У чому звинувачують В'ячеслава Заневського

В'ячеслав Заневський, офіцер ЗС Російської Федерації, колишній керівник охорони президента-втікача Януковича, є формальним власником 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстел СКІ», якому належить готельний комплекс AmstelSki у Буковелі.

Як йдеться у повідомленні Мінʼюсту, Заневський, після початку повномасштабного вторгнення, організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Крім того, Заневський допомагав російським військовим у пошуку громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

На початку травня 2023 року слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на В'ячеслава Заневського, колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора.

Готельний комплекс AmstelSki

Готельний комплекс AmstelSki розташований у селі Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту «Буковель» та гірськолижних трас. Готель налічує 31 номер, ресторан, конференц-залу

Згідно з даними "Опендатабот", ТОВ "Амстел-Скі" створено 2014 року, статутний капітал 20 млн грн.

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Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту «Буковель» та гірськолижних трас. фото: AmstelSki, Facebook

За підсумками 2023 року дохід компанії становив 4,8 млн грн, чистий збиток 302 тис грн, зобов'язання - 23,7 млн грн, активи - 40,3 млн грн.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки та Національної поліції арештовано майно колишнього народного депутата, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угруповань РФ. Правоохоронці не називають імені фігуранта, одна з опублікованого фото Офісом генпрокурора стає зрозуміло, що йдеться про Миколу Янковського.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти. Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.