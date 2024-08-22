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Corriere della Sera: Італійські промисловці фінансують військову агресію Москви

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Corriere della Sera: Італійські промисловці фінансують військову агресію Москви
Деякі італійські промисловці купують сляби у Росії, фактично фінансуючи військову агресію Москви
фото: depositphotos.com

Купуючи російську металопродукцію, італійські промисловці фактично фінансують агресію Москви – СЕО «Метінвесту» Юрій Риженков для Corriere della Sera

Країни-члени ЄС вирішили послабити санкції проти РФ, і дозволили додатково імпортувати 10,7 млн тонн російської сталі до Євросоюзу. Деякі італійські підприємства цим скористалися, і продовжили купувати російські сляби, продовжуючи таким чином підривати економіку власної країни, та фінансуючи збройну агресію Москви проти України. Про це йдеться у матеріалі італійської газети Corriere della Sera. 

Згідно з пакетом, одноголосно ухваленим урядами 27 країн у жовтні 2022 року, імпорт слябів із Росії мав повністю припинитися 30 вересня 2024 року. Проте переломний момент для російських слябів настав у грудні минулого року, коли, знову ж таки одноголосно, країни ЄС тихо відклали закриття європейського ринку для російського продукту до 2028 року. Фактично це був дозвіл на ввезення до ЄС ще 10,7 млн тонн російської сталі. Ця продукція дешевша приблизно на 15% через нижчі витрати на електроенергію у Росії, вказує видання.

«Така ситуація шкодить Італії, а її продовження може навіть стати руйнівним з погляду промислової політики. На жаль, деякі гравці галузі через уряди своїх країн продовжують стверджувати, що повна заборона ввезення російських слябів спричинить проблеми. На мою думку, це не відповідає дійсності, й у цьому є певна частка лицемірства. Це шкодить етичним виробникам, які не купують сировину у країни, що розпочала війну», – зауважив у коментарі виданню генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Він також звернув увагу на суперечності в італійській промисловій системі – адже, купуючи продукцію у росіян, підприємства підривають стан власних підприємств.

«У вашій країні ситуація ще парадоксальніша. Деякі італійські промисловці купують сляби у Росії, фактично фінансуючи військову агресію Москви. При цьому уряд Італії відновив контроль над заводами у Таранто, які раніше належали індійській компанії ArcelorMittal. Тож ті, хто закуповує продукцію у Росії, не купують її в Acciaierie per l'Italia, яка зараз перебуває під контролем уряду й продовжує працювати з низьким завантаженням», – зазначає Риженков.

Таким чином покупці фактично підживлюють російську економіку й завдають шкоди італійській: по-перше, вони не купують у місцевого італійського виробника, а по-друге – шкодять чесним виробникам, які не купують російську продукцію з етичних міркувань.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова планує інвестувати кошти у завод з виробництва зеленої сталі в італійському Пйомбіно. Це дасть змогу компанії зв’язати високоякісну українську руду з виробництвом сталі в Італії та розвивати металургію обох країн.

Нагадаємо, раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну. Шляхом брехні та шантажу Кремля вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.

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Теги: Україна завод імпорт санкції

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