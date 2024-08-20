Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ
Росія, попри численні санкції Заходу, продовжує знаходити способи обходити обмеження та підтримувати стабільні прибутки від експорту нафти
фото: depositphotos.com

Росія, попри численні санкції Заходу, продовжує обходити обмеження та підтримувати стабільні прибутки від експорту нафти

В Україні не запроваджено санкцій проти конкретних танкерів, які використовує РФ для обходу західних санкцій у торгівлі нафтою. Росія сформувала потужний «тіньовий флот» задля уникнення західних санкцій. Наразі санкційна політика потребує введення санкцій проти конкретних танкерів, які задіяні в експорті нафти в обхід санкцій. Про це йдеться у розслідуванні «Уніан» «Тіньовий флот: Як Росія обходить нафтові санкції Заходу».

За інформацією журналістів, Росія, попри численні санкції Заходу, продовжує знаходити способи обходити обмеження та підтримувати стабільні прибутки від експорту нафти. Навіть найбільша судноплавна компанія країни «Совкомфлот», яка опублікувала свої фінансові результати за перше півріччя 2024 року, змогла утримати позиції, хоча й зі зниженням показників. Чистий прибуток компанії зменшився на 34,7%, до $323,8 млн, а EBITDA впала на 32% – до $591 млн. Виручка знизилась на 16,1% до 1,02 млрд. Ці втрати пов'язані з тим, що частина суден компанії (до 20) опинилися під санкціями. 

«У липні, коли ключові світові гравці почали піднімати це питання, радник керівника Офісу президента Владислав Власюк в етері телемарафону заявив, що «російський тіньовий танкерний флот, що складається з близько 400 суден, можна скоротити шляхом посилення екологічних вимог».

Близько 50 суден вже перебувають під санкціями, але цього недостатньо, оскільки Росія швидко знаходить заміну. Власюк зазначив, що запровадження нових обмежень може зменшити російський дохід від експорту нафти, яка коштує понад 60 доларів за барель.

16 серпня Владислав Власюк був призначений уповноваженим президента України з питань санкційної політики. З квітня 2022 року він обіймав посаду секретаря Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол.

«Незважаючи на те, що Україна наразі має бути найбільше зацікавленою у блокуванні торгівлі російською нафтою, у нас ще не вводились санкції проти конкретних суден. При цьому Україна неодноразово отримувала закиди з боку західних партнерів щодо того, що ми, вимагаючи від інших країн посилення санкцій, самі їх не вводимо», – зазначають автори. 

Нагадаємо, у липні Британія запровадила санкції проти 11 танкерів з «тіньового флоту» РФ. За даними агентства Reuters, санкції проти суден, включаючи «Залив Амурський» і СКФ «Печора», пов’язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Зазначається, що судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука. 

Тоді ж Міністерство фінансів США запропонувало накласти санкції на «тіньовий флот» російських танкерів, але Білий дім висловив побоювання, що ці заходи можуть призвести до підвищення цін на бензин. На цей час під санкціями США перебувають 20 танкерів, які є частиною «тіньового флоту», що перевозять російську нафту за цінами, вищими за встановлену межу в $60 за барель.

І у Мінфіні запропонували поширити санкції на решту флоту, що могло б обмежити їх продаж або навіть змусити вивести ці судна з експлуатації, повідомляє The New York Times. Однак економічні радники президента у Білому домі занепокоєні, що такі дії можуть спровокувати зростання цін на бензин у США, що, у свою чергу, може негативно вплинути на передвиборчу кампанію президента Харріс.

Читайте також: 

Теги: росія санкції Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після атаки БпЛА в одному з районів Воронезької області виникла пожежа
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
Раніше європейські ціни на газ зросли на тлі побоювань, що поставки буде порушено
Україна та РФ продовжать постачати газ до Європи на тлі боїв на Курщині – Bloomberg
13 серпня, 09:40
Обсяг внутрішніх перевезень «Укрзалізниці» зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становить 46,672 млн тонн
«Укрзалізниця» продовжує рекордно нарощувати обсяги перевезень
12 серпня, 15:31
Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще шістьох людей
Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: серед загиблих ідентифіковано двох дітей
10 серпня, 10:16
Уламки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
1 серпня, 12:43
«Китай продемонструє світові, що його «м’яка сила» діє ефективніше «жорсткої сили» Штатів»
Китай із задоволенням організує Другий саміт миру. І ось чому
28 липня, 19:00

Економіка

Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ
Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ
Колишній нацистський бункер у ФРН перетворився на готельно-розважальний комплекс
Колишній нацистський бункер у ФРН перетворився на готельно-розважальний комплекс
«Американська мрія стала жахом»: США зіштовхнулись із житловою проблемою
«Американська мрія стала жахом»: США зіштовхнулись із житловою проблемою
Західні авіакомпанії скорочують польоти до Китаю через війну в Україні
Західні авіакомпанії скорочують польоти до Китаю через війну в Україні
Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази у рублях на невизначений термін
Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази у рублях на невизначений термін
Економічна атака у бік США: Китай обмежує експорт стратегічного мінералу
Економічна атака у бік США: Китай обмежує експорт стратегічного мінералу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Путін відкрито визнав кризу у війні
57K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
34K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
19K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців
14K
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua