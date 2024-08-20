Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ

Росія, попри численні санкції Заходу, продовжує обходити обмеження та підтримувати стабільні прибутки від експорту нафти

В Україні не запроваджено санкцій проти конкретних танкерів, які використовує РФ для обходу західних санкцій у торгівлі нафтою. Росія сформувала потужний «тіньовий флот» задля уникнення західних санкцій. Наразі санкційна політика потребує введення санкцій проти конкретних танкерів, які задіяні в експорті нафти в обхід санкцій. Про це йдеться у розслідуванні «Уніан» «Тіньовий флот: Як Росія обходить нафтові санкції Заходу».

За інформацією журналістів, Росія, попри численні санкції Заходу, продовжує знаходити способи обходити обмеження та підтримувати стабільні прибутки від експорту нафти. Навіть найбільша судноплавна компанія країни «Совкомфлот», яка опублікувала свої фінансові результати за перше півріччя 2024 року, змогла утримати позиції, хоча й зі зниженням показників. Чистий прибуток компанії зменшився на 34,7%, до $323,8 млн, а EBITDA впала на 32% – до $591 млн. Виручка знизилась на 16,1% до 1,02 млрд. Ці втрати пов'язані з тим, що частина суден компанії (до 20) опинилися під санкціями.

«У липні, коли ключові світові гравці почали піднімати це питання, радник керівника Офісу президента Владислав Власюк в етері телемарафону заявив, що «російський тіньовий танкерний флот, що складається з близько 400 суден, можна скоротити шляхом посилення екологічних вимог».

Близько 50 суден вже перебувають під санкціями, але цього недостатньо, оскільки Росія швидко знаходить заміну. Власюк зазначив, що запровадження нових обмежень може зменшити російський дохід від експорту нафти, яка коштує понад 60 доларів за барель.

16 серпня Владислав Власюк був призначений уповноваженим президента України з питань санкційної політики. З квітня 2022 року він обіймав посаду секретаря Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол.

«Незважаючи на те, що Україна наразі має бути найбільше зацікавленою у блокуванні торгівлі російською нафтою, у нас ще не вводились санкції проти конкретних суден. При цьому Україна неодноразово отримувала закиди з боку західних партнерів щодо того, що ми, вимагаючи від інших країн посилення санкцій, самі їх не вводимо», – зазначають автори.

Нагадаємо, у липні Британія запровадила санкції проти 11 танкерів з «тіньового флоту» РФ. За даними агентства Reuters, санкції проти суден, включаючи «Залив Амурський» і СКФ «Печора», пов’язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Зазначається, що судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Тоді ж Міністерство фінансів США запропонувало накласти санкції на «тіньовий флот» російських танкерів, але Білий дім висловив побоювання, що ці заходи можуть призвести до підвищення цін на бензин. На цей час під санкціями США перебувають 20 танкерів, які є частиною «тіньового флоту», що перевозять російську нафту за цінами, вищими за встановлену межу в $60 за барель.

І у Мінфіні запропонували поширити санкції на решту флоту, що могло б обмежити їх продаж або навіть змусити вивести ці судна з експлуатації, повідомляє The New York Times. Однак економічні радники президента у Білому домі занепокоєні, що такі дії можуть спровокувати зростання цін на бензин у США, що, у свою чергу, може негативно вплинути на передвиборчу кампанію президента Харріс.