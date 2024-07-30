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Британія конфіскувала майже $1 млн у російського олігарха

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британія конфіскувала майже $1 млн у російського олігарха
Петр Авен – співзасновник російської фінансової компанії «Альфа-груп»
скріншот з відео

Конфіскувати активи Авена вдалося в межах справи про ухилення від санкцій

Британська влада вилучила в російського олігарха Петра Авена майже мільйон доларів у справі про ухилення від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Керуючий активами російського мільярдера Петра Авена погодився передати владі Великої Британії 750 тис. фунтів стерлінгів ($963 тис.) для завершення розслідування про ухилення від санкцій. У самого Авена немає банківських рахунків у Великій Британії, однак його підозрювали у тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління нерухомістю як особисту «скарбничку» для фінансування свого способу життя.

«Перша успішна конфіскація коштів британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю внаслідок розслідування доходів, отриманих від ймовірного ухилення від санкцій, є важливою віхою, яка має підштовхнути до більших амбіцій та до майбутніх дій із застосування санкцій», – сказав Джеймс Болтон-Джонс, старший радник з адвокації в Spotlight on Corruption.

Розслідування кримінальної справи про ухилення від санкцій стосувалося виведення близько 3,7 млн фунтів стерлінгів ($4,8 млн) з трасту в Австрії до Великої Британії за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена. Раніше NCA вимагало від бізнесмена заплатити штраф 1,2 млн фунтів стерлінгів ($1,54).

Петр Авенспівзасновник російської фінансової компанії «Альфа-груп», він давно живе на Заході. Після початку повномасштбного вторгнення військ РФ в Україну Авен, як і його бізнес-партнери, потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та США.

Нагадаємо, Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.

До слова, Україна націоналізувала ПрАТ «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху Віктору Кононову на суму 2 млрд грн.

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Теги: Велика Британія санкції олігархи

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