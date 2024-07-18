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Арештовано майно на понад 1 млрд грн довіреної особи Януковича (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Арештовано майно на понад 1 млрд грн довіреної особи Януковича (фото)
Серед арештованих активів – чотири квартири у Києві, будинок та земля поблизу столиці
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Фігурант входив до забороненої Партії регіонів

За матеріалами Служби безпеки та Національної поліції арештовано майно колишнього народного депутата, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угруповань РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, одна з опублікованого фото Офісом генпрокурора стає зрозуміло, що йдеться про Миколу Янковського.

Фігурант справи, у якого було арештовано активів на 1 млрд грн
Фігурант справи, у якого було арештовано активів на 1 млрд грн
фото: Telegram/Офіс генпрокурора
Микола Янковський
Микола Янковський
фото з відкритих джерел

Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Мова йде про банківські рахунки та чотири квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також сім авто преміумкласу, серед яких Maybach.

Фігурант був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів.

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Арештовано майно колишнього народного депутата, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угруповань РФ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував гуртове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР». Насамперед це знеболювальні засоби для аптечок рашистів та військових шпиталів самопроголошених республік. Для виробництва медикаментів екснардеп залучив підконтрольну йому фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині.

Після відкриття рахунків у «республіканському банку ДНР» підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету терористичної організації «ДНР» податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму, вчинені організованою групою осіб).

Щодо екснардепа та інших фігурантів триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Теги: Віктор Янукович арешт Офіс Генерального прокурора СБУ Майнц

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