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АРМА передала в держуправління арештоване рухоме майно «Межигір’я»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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АРМА передала в держуправління арештоване рухоме майно «Межигір’я»
Підписання документів про передачу майна експрезидента-втікача стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії
фото з відкритих джерел

Відтепер всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» йтимуть до державної скарбниці

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти. Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.

Як каже Дума, підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території «Межигір’я». Спеціальна комісія оглянула понад 25 тис. одиниць рухомого майна, розміщених у 121 будівлі та споруді.

«Найбільший об’єкт – музей «Хонка» з 3600 одиницями майна, де було виявлено понад 500 цінних об’єктів, які раніше не були описані: витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри тощо. Зламаних ручок знайдено не було. Вони залишаються у Ростові в Росії», – пояснює глава АРМА.

Відтепер всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» йтимуть до державної скарбниці.

Як повідомлялося, адміністрація парку-пам'ятки «Межигір'я» повідомляла, що у зв'язку із завершенням процесу передачі рухомого майна, арештованого у справах експрезидента Януковича, територія паркового комплексу тимчасово закрита для відвідувачів.

До слова, 3 березня 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «‎Межигір’я».

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Теги: АРМА Олена Дума Межигір’я Віктор Янукович

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