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Провідний китайський виробник чіпів пішов судом на Пентагон: обставини справи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Провідний китайський виробник чіпів пішов судом на Пентагон: обставини справи
Китайський виробник чипів подав до суду на Пентагон, але запевняє, що хоче працювати на оборнну галузь США
фото із відкритих джерел

Провідний китайський виробник чипів та мікросхем подав до суду на Пентагон, щоб уникнути санкцій

Керівництво китайської компанії AMEC, що спеціалізується на постачанні обладнання для виробництва чипів, звернулося до суду США через рішення Пентагону включити її до списку військових компаній Китаю (так званий CMC). Про це пише Global Times. AMEC попросила суд наказати Міністерству оборони скасувати своє «помилкове рішення» та виключити китайську фірму зі санкційного списку.

Голова правління AMEC Інь Чжіяо назвав це помилкою, оскільки американське відомство не враховує реальних фактів.

«AMEC глибоко вражена тим, що Міноборони США знову включило її до списку підприємств, пов'язаних із військовою діяльністю», –  зазначив Чжіяо.

Компанія зазначила, що, на жаль, її вимога не була задоволена станом на дату цього позову, і їй довелося вдатися до судових позовів, щоб «захистити законні права компанії, захистити інтереси її акціонерів, клієнтів і партнерів, а також усунути непорозуміння». AMEC підкреслила, що завжди дотримувалася законних і сумісних операцій, суворо дотримувалася внутрішніх і міжнародних законів і правил і ніколи не брала участі в будь-якій військовій діяльності.

«З моменту включення до списку AMEC доклала усіх зусиль, щоб зв’язатися з Міністерством оборони та роз’яснити факти. Ми надали достатньо доказів, які підтверджують, що AMEC не відповідає критеріям для списку CMC, а також подали запит на видалення зі списку», – вважають у AMEC.

За словами Інь Чжіяо, китайська сторона розраховує на відновлення справедливості та зміну позиції Пентагону. Крім того, у компанії висловили готовність співпрацювати з оборонною галуззю США, щоб урегулювати цю конфліктну ситуацію. В AMEC нагадали, що Вашингтон уже включав її до цього списку в січні 2021 року, але рішення було змінено після скарги та надання переконливих доказів.

Як пише видання, цього тижня Міністерство оборони США вирішило вилучити китайську технічну компанію Hesai Technology зі свого чорного списку китайських військових компаній після того, як вирішило, що виробник лазерних датчиків не відповідає юридичним критеріям для цього.

Нагадаємо, США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки. Це може торкнутися японської компанії Tokyo Electron та нідерландської фірми ASML, які виготовляють обладнання для виготовлення чипів у КНР. Шукаючи засоби впливу союзників, США розмірковують над тим, чи запровадити захід під назвою «правило про прямий іноземний продукт» або FDPR, кажуть люди, знайомі з останніми дискусіями. Це правило дозволяє країні вводити контроль над продукцією іноземного виробництва.

Читайте також: Китай наклав санкції на три оборонні компанії США
Теги: санкції Міноборони Китай технології Пентагон Вашингтон

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