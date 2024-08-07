Євросоюз нарощує імпорт російського скрапленого газу – AP

Європейські компанії імпортували майже 4,4 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу до Франції у першій половині 2024 року

Постачання російського скрапленого природного газу до Європи у першій половині 2024 року зросли на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року

За перше півріччя цього року країни Європейського Союзу імпортували на 7% більше російського скрапленого природного газу (СПГ), ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Associated Press.

Постачання російського СПГ до Європи у першій половині 2024 року зросли на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Європейські компанії імпортували майже 4,4 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу до Франції у першій половині 2024 року, порівняно з більш ніж 2 млрд кубометрів за аналогічний період минулого року.

Тим часом попит на газ за перше півріччя цього року у країні впав на 9%.Зазначається, що мета ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року жахливо відстає від графіка.

Наступні найбільші імпортери, Іспанія та Бельгія, продемонстрували збільшення імпорту на 1% та зменшення на 16% відповідно.

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, на який припадає найбільша частка імпорту за період з січня по червень, заявив, що він пов'язаний контрактами, підписаними до вторгнення Росії в Україну.

Міністерство фінансів та економіки Франції повідомило, що напади хуситів на судна, які рухаються через Суецький канал, змусили змінити структуру імпорту СПГ – газ із Близького Сходу більше не може легко потрапляти в Європу, тоді як російський маршрут з Арктики не постраждав.

Водночас Франція імпортувала менше російського скрапленого природного газу, ніж газу інших постачальників, включно з США, Анголою, Камеруном, Єгиптом і Нігерією.

«Тимчасове збільшення обсягів не ставить під сумнів досягнення ЄС за останні два роки. Ми диверсифікували наш імпорт, і більшу частину необхідного газу постачають надійні партнери, такі як Норвегія та США», – заявив речник ЄС Адальберт Янц.

Нагадаємо, Азербайджан продовжує нарощувати постачання газу до Європи, замінюючи Росію на ринку, який Кремль майже безроздільно контролював останні півстоліття.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

До слова, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.