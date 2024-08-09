Канада запровадила нові санкції проти Білорусі

10 громадян Білорусі підпадають під санкції за їхню участь у постійних і систематичних порушеннях прав людини у країні та їхню підтримку незаконних дій Росії проти України у загарбницькій війні

Сьогодні, 9 серпня, Канада запровадила санкції проти 10 громадян Білорусі та шести білоруських компаній й організацій до четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у країні. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Канади.

МЗС наголошує, що ці особи підпадають під санкції за їхню участь у постійних і систематичних порушеннях прав людини в Білорусі та їхню підтримку незаконних дій Росії проти України у загарбницькій війні.

«До санкційного переліку увійшли судді, які відверто порушивши права людини, необґрунтовано винесли вироки проти захисників демократії та пересічних громадян за висловлення ними незгоди із сфальсифікованими виборами 2020-го року. До цього переліку також потрапили особи, які координували військове виробництво у Білорусі та були в близькій співпраці із Росією», – йдеться у заяві.

До того ж Канада запровадила санкції проти підприємств «білоруського оборонного й військово-промислового комплексу, залучених до виробництва або ремонту військового обладнання, що використовується у російському повномасштабному вторгненні до України».

«Канада також оголошує санкції проти білоруського державного підприємства, яке порушувало право своїх співробітників на мирний протест після сфальсифікованих виборів у серпні 2020-го року, залякуючи та звільняючи співробітників, які приєдналися до мирних протестів й страйків», – зазначає МЗС.

Нагадаємо, що 9 серпня Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти білоруського режиму до четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі.

Зауважимо, наступні вибори президента Білорусі мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Чинний де-факто глава країни Олександр Лукашенко переобирався на пост президента на виборах у 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020 роках. Лукашенко вже понад 30 років керує державою.

Нагадаємо, по завершенню голосування у 2020 році результати державного екзит-полу показали, що за Лукашенка начебто проголосували 79,7% виборців. Ці результати розкритикували як сфальсифіковані, а незгодні білоруси вийшли на акції протесту в різних містах країни.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.