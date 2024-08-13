Чи причетний Портнов до окупації Криму? Суд ухвалив несподіване рішення щодо «Громадського»

ЗМІ оприлюднили телефонні розмови Андрія Портнова з його приятелями, датовані квітнем-травнем 2014 року

Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича виграв суд у журналістів

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова і зобов'язав громадську організацію «Громадське телебачення» спростувати недостовірну інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повний текст рішення суду від 6 серпня.

Феміда визнала шматки з розслідування журналістів «Громадського» такими, що порочить честь, гідність та ділову репутацію колишнього представника команди Віктора Януковича. Зокрема, йдеться про фрази: «Проросійський діяч, колаборант, зрадник, поплічник Росії. Усе це про експершого заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова»; «Андрій Портнов та його співрозмовники… були причетні до процесів, що супроводжували окупацію Криму Росією»; «Андрій Портнов, як можна припустити із записів, керував Миримським і Коровченком, які вирішували питання, пов’язані з окупацією Криму, в інтересах росіян…»; «Експосадовець адміністрації Януковича Андрій Портнов, ймовірно, курував окупацію Криму – розслідування».

Наприкінці грудня 2023 року «Громадське» оприлюднило телефонні розмови Портнова з його приятелями. Серед них ексначальник головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму Сергій Коровченко і ексдепутат Верховної Ради Лев Миримський. Розмови датовані квітнем-травнем 2014 року. За даними ЗМІ, Портнова «писали» українські спецслужби. У 2021 році вказані аудіозаписи потрапили у розпорядження Головного управління СБУ у Криму.

Суддя Олексій Соколов дійшов висновків, що журналісти порушили принцип презумпції невинуватості щодо Андрія Портонова, оскільки у позивача немає статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого у будь-якому кримінальному провадженні. Це підтверджується низкою відповідей правоохоронних органів, які було надано суду.

«З огляду на зміст поширеної відповідачем інформації, вона є негативною, оскільки говорить про суспільно-небезпечну діяльність позивача (Андрія Портнова – «Главком»), створює уявлення про нього, як про злочинця. Поширена відповідачем інформація є взаємопов’язаною i спрямованою на маніпулювання громадською думкою читачів цих веб-сайтів та створення негативного враження про особу позивача», – сказано у постанові суду.

Окрім спростування недостовірної інформації, суд зобов’язав громадську організацію «Громадське телебачення» компенсувати експосадовцю 170,3 тис. грн, які він витратив на професійну правничу допомогу.

Поки рішення суду не набрало чинності. Журналісти «Громадського» вже відреагували, наголосивши, що подають апеляційну скаргу.

«На наше переконання, жодне з тверджень, які Портнов просив спростувати у суді – медіа не поширювало. За словами авторки розслідування Ярослави Вольвач, усі претензії Портнова стосувались реплік, вирваних із контексту розслідування», – ідеться у заяві медіа.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2023 року Печерський райсуд захистив Андрія Портнова від громадської організації «Центр протидії корупції», які опублікували матеріал у ЗМІ. Автори статті, вважала Феміда, бездоказово назвали Портнова «колаборантом, зрадником, проросійським діячем, який має антиукраїнську позицію».

Крім цього, навесні 2023 року Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова до низки ЗМІ у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Ще у вересні 2020 року Портнов пішов до суду, вимагаючи спростування інформаційних повідомлень. Зокрема, йшлося про те, що головна редакторка програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Наталія Седлецька запідозрила Портнова у причетності до підпалу автівки водія знімальної групи. Сам підпал стався вночі 17 серпня 2020-го.

Суддя Олексій Соколов зазначив у рішенні: вказані ЗМІ повинні спростувати поширені інформацію, де згадується Андрій Портнов. Адже суд її визнав недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права позивача. Також судове рішення стосується й Наталії Седлецької, яка має спростувати свої слова у соцмережі. Розгляд цієї справи триває в апеляції.