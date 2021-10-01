МОЗ хоче відсторонити керівництво 15 лікарень

Від початку поточного року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та covid-сертифікатів

Від початку поточного року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та covid-сертифікатів

Керівників медзакладів можуть відсторонити на час розслідування

Міністерство охорони здоров'я звернулося до власників 15 медичних установ, у яких підозрюють підробку даних щодо вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19. У МОЗ вимагають звільнити головних лікарів, які ймовірно причетні до фальсифікацій, повідомила пресслужба міністерства.

«МОЗ звернулося до власників 15 закладів охорони здоров'я, де можливо підробляли медичні дані... Міністерство... направило листи-подання до власників закладів охорони здоров’я з вимогами відсторонити від роботи керівників тих закладів, де лікарі можливо підробляли документи про вакцинацію, на час кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо слідство встановить непричетність головних лікарів до махінацій, їх відновлять на посаді.

«У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак, територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно», – додається у заяві.

Додається, що з початку року відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від Covid-19.

Напередодні МОЗ пояснив, кого будуть відстороняти від роботи через відсутність Covid-щеплення.

Як відомо, уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

Інфографіка: МОЗ

Напередодні СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

Нещодавно на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

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