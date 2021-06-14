  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікар створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп&rsquo;ютері у своєму робочому кабінеті - СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19
    Лікар створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті
    Фото: СБУ

    Вартість підробленої довідки становила 500 грн

    Служба безпеки України викрила лікаря, який підробляв довідки про негативний результат ПЛР-тестів на Covid-19 на Івано-Франківщині.

    «Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Ділок «засвідчував» їх підробленою «мокрою» печаткою», – йдеться на сайті СБУ.

    Зазначається, що виготовляти фальшиві тести лікар почав у березні, клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість підробленої довідки становила 500 грн.

    91_54

    Повідомляється, що лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на Covid-19 для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». Довідки, які підробляв чоловік, використовувались для перетину держкордону.

    Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками фальшивок.

    Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, у травні СБУ накрила «фабрику» фейкових ковід-довідок.

    Теги: СБУ лікар Івано-Франківщина розслідування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19