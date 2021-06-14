СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19

Лікар створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті

Вартість підробленої довідки становила 500 грн

Служба безпеки України викрила лікаря, який підробляв довідки про негативний результат ПЛР-тестів на Covid-19 на Івано-Франківщині.

«Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Ділок «засвідчував» їх підробленою «мокрою» печаткою», – йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що виготовляти фальшиві тести лікар почав у березні, клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість підробленої довідки становила 500 грн.

Повідомляється, що лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на Covid-19 для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». Довідки, які підробляв чоловік, використовувались для перетину держкордону.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками фальшивок.

Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у травні СБУ накрила «фабрику» фейкових ковід-довідок.