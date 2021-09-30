Підробка covid-сертифікатів: яке покарання загрожує

Покарання за підробку документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі до п’яти років

З початку поточного року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та covid-сертифікатів. Покарання за підробку документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі до п’яти років. А у разі внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я – до шести років, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

МОЗ звертається до громадян України, які знають про випадки підробки документів із результатами ПЛР-тестування або вакцинації. Про ці випадки просять повідомляти до:

Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536

Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: [email protected]

Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: [email protected] або, заповнивши форму зворотнього зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua

Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: [email protected]

Служби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482

Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії Сovid-19 – 0 800 60 20 19

«І пам'ятайте, що підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може призвести до судової зали чи під апарат штучної вентиляції легенів», – повідомили в МОЗ.

Тим часом в Україні триває кампанія з вакцинації. Для заохочення людей до щеплення, зокрема, влада Мукачево розіграє призи серед вакцинованих від Covid-19.

Також МОЗ пояснив, кого будуть відстороняти від роботи через відсутність Covid-щеплення.

Нагадаємо, в Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу.

Як відомо, уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

Інфографіка: МОЗ

Напередодні СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

Нещодавно на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

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