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    На Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати

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    Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років - На Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати

    Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років

    фото: Нацполіція

    Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років

    Кіберполіція викрила схему виготовлення підроблених Covid-сертифікатів без проходження вакцинації на Черкащині.

    «Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від Covid-19», – повідомляє департамент кіберполіції.

    Зазначається, що за внесення відомостей до відповідних електронних реєстрів про нібито проведену вакцинацію лікарка просила 5 тисяч гривень.

    Однак жінка зумисно робила помилки під час внесення даних клієнтів. Через це медична довідка не генерувалася у застосунку «Дія», а лікарка натомість видавала паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою.

    Під час обшуків у кабінеті лікарки та за місцем проживання правопорушниць вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені Covid-сертифікати.

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    Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ.

    Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Зазначимо, прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів.

    Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

    До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

    Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

    Як повідомлялося, 24 вересня поліцейські оголосили підозру жителю Буковини, який намагався перетнути державний кордон за допомогою фейкового Covid-сертифіката та не проходити двотижневу самоізоляцію.

    Теги: Національна поліція України шахрайство лікар документи Черкащина щеплення вакцинація
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    На Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати