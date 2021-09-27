На Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати

Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Кіберполіція викрила схему виготовлення підроблених Covid-сертифікатів без проходження вакцинації на Черкащині.

«Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від Covid-19», – повідомляє департамент кіберполіції.

Зазначається, що за внесення відомостей до відповідних електронних реєстрів про нібито проведену вакцинацію лікарка просила 5 тисяч гривень.

Однак жінка зумисно робила помилки під час внесення даних клієнтів. Через це медична довідка не генерувалася у застосунку «Дія», а лікарка натомість видавала паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою.

Під час обшуків у кабінеті лікарки та за місцем проживання правопорушниць вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені Covid-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ.

Лікарці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

Як повідомлялося, 24 вересня поліцейські оголосили підозру жителю Буковини, який намагався перетнути державний кордон за допомогою фейкового Covid-сертифіката та не проходити двотижневу самоізоляцію.