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Від 12 років до довічного: Росія засудила громадян України у справі про вбивство Мотороли

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Від 12 років до довічного: Росія засудила громадян України у справі про вбивство Мотороли
Для організації замаху, за версією російського слідства, Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова
фото: SOTAvision

Також російський суд оголосив вирок за замах на першого очільника угруповання «ДНР» Олександра Захарченка

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок чотирьом громадянам України, обвинуваченим у кримінальній справі про вбивство ватажка бойовиків угруповання «ДНР» Арсена Павлова, відомого за позивним Моторола. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на кореспондентів у залі суду.

Олександру Погорєлову призначений довічний термін у колонії особливого режиму. Василь Чурилов отримав 13 років колонії суворого режиму. Він, як стверджує слідство, збирав дані про Моторолу. Олександра Тимошенка засуджено до 12 років позбавлення волі. Артема Єну засудили до 17 років колонії суворого режиму.

Російські слідчі вважають, що з липня 2014 року Погорєлов був членом агентурної мережі співробітників СБУ і разом зі своїм знайомим Олександром Тимошенком передавав українським спецслужбам дані про місця розташування військової техніки та вогневі позиції бойовиків угруповання «ДНР».

Слідство також вважає, що у жовтні 2016 року за завданням СБУ Погорєлов встановив бомбу на даху ліфта у будинку, де жив Павлов (Моторола). Пристрій спрацював, Павлов помер.

Від 12 років до довічного: Росія засудила громадян України у справі про вбивство Мотороли фото 1
фото: SOTAvision

Для організації замаху, за версією слідства, Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова. Артем Єна, на думку слідчих, збирав інформацію про розташування кімнат ресторанно-готельного комплексу «Надія», в якому тимчасово жив Моторола.

У серпні 2017 року, за версією слідства, Олександр Погорєлов розмістив вибухівку у чоловічому туалеті ресторану «Пушкін» у Донецьку, до якого зайшов Захарченко. Вибуху не сталося, оскільки вибухівку виявили.

Нагадаємо, у 2016 році у Донецьку був вбитий один з командирів терористів «ДНР» Арсен Павлов (Моторола). Тоді російські джерела повідомляли, що Моторола «загинув в результаті терористичної роботи української ДРГ».

До слова, російська влада згадала одного із учасників окупації ОРДЛО, Арсена Павлова на прізвисько «Моторола», через 5,5 років після його ліквідації. Президент Росії Володимир Путін вирішив нагородити донбаського терориста посмертно «Орденом мужності».

Також СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли». Підозрювані прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова.

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Теги: росія влада вирок журналіст президент слідство Слов’янськ ОРДЛО вбивство путін історія ворог

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