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Помер гендиректор «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Помер гендиректор «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар
Крістоф Делуар помер у 53 роки
фото: Christophe Deloire/Facebook

Відомий медійник боровся з онкологічним захворюванням

У суботу 8 червня помер генсекретар і гендиректор міжнародної організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар. Про це повідомляється на офіційному сайті організації rsf.org.

Делуар помер у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Він очолив міжнародну організацію у 2012 році. У 2018 році заснував Форум за інформацію та демократію – ініціативу, яка просуває верховенство права і вільну пресу як основу будь-якої демократії.

«Делуар… за 12 років перетворив організацію, що відзначилася новим зростанням і впливом, на глобального лідера у сфері захисту журналістики. Делуар був невтомним захисником свободи, незалежності та плюралізму журналістики на всіх континентах у контексті інформаційного хаосу. Журналістика була справою його життя, яку він виконував із непохитним переконанням», – йдеться в повідомленні.

«Репортери без кордонів» – це міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, котрі перебувають в ув'язненні, пов'язаному з їхньою професійною діяльністю.

Нагадаємо, що в Польщі знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів, співзасновника компанії з виробництва офісних меблів Nowy Styl, почесного консула України в Ряшеві Єжи Кшановського.

Крім того, 7 червня помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

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Теги: журналіст смерть

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