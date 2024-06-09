Помер гендиректор «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар

Відомий медійник боровся з онкологічним захворюванням

У суботу 8 червня помер генсекретар і гендиректор міжнародної організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар. Про це повідомляється на офіційному сайті організації rsf.org.

Делуар помер у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Він очолив міжнародну організацію у 2012 році. У 2018 році заснував Форум за інформацію та демократію – ініціативу, яка просуває верховенство права і вільну пресу як основу будь-якої демократії.

«Делуар… за 12 років перетворив організацію, що відзначилася новим зростанням і впливом, на глобального лідера у сфері захисту журналістики. Делуар був невтомним захисником свободи, незалежності та плюралізму журналістики на всіх континентах у контексті інформаційного хаосу. Журналістика була справою його життя, яку він виконував із непохитним переконанням», – йдеться в повідомленні.

«Репортери без кордонів» – це міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, котрі перебувають в ув'язненні, пов'язаному з їхньою професійною діяльністю.

Нагадаємо, що в Польщі знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів, співзасновника компанії з виробництва офісних меблів Nowy Styl, почесного консула України в Ряшеві Єжи Кшановського.

Крім того, 7 червня помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.