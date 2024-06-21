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У Каліфорнії під час святкового заходу невідомі влаштували стрілянину: вже 15 загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Каліфорнії під час святкового заходу невідомі влаштували стрілянину: вже 15 загиблих
Поліція повідомила, що постраждалі від вогнепальної зброї були доставлені до лікарні
скриншот: АР

На місці стрілянини слідчі знайшли понад 50 стріляних гільз

Святкування Дня визволення в Окленді закінчилося масовою стріляниною, в результаті якої багато людей отримали поранення, а 15 загинуло. Про це повідомляють AP та Голос Америки.

Зазначається, що під час заходу на озері Меррітт, в якому взяли участь до 5 тис. осіб, на іншому боці озера розпочався паралельний захід за участю «мотоциклів і транспортних засобів». Згодом біля озера почалася бійка, і в цьому районі зібрався натовп.

«Під час бійки було зроблено кілька пострілів», – сказав Пол Чемберс, директор зі стратегічних комунікацій Департаменту поліції Окленда. Стрілянина сталася о 20:45.

Поліція повідомила, що постраждалі від вогнепальної зброї були доставлені до лікарні. Щонайменше один із поранених перебуває у критичному стані.

Вік постраждалих – від 20 до 30 років. На місці стрілянини слідчі знайшли понад 50 стріляних гільз. Поліція заявила, що розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, в австралійському Сіднеї чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру. Шість осіб загинули. Ще семеро дорослих та одна дитина – постраждали. Нападника ліквідувала поліція. Про це повідомило місцеве видання The Sydney Morning Herald.

До слова, що на початку квітня у Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі. 12-річний учень, який здійснив цей злочин, назвав мотивом булінг від однокласників. Також у Фінляндії депутат від правої партії Істинних фінів Тімо Ворнанен влаштував стрілянину біля ресторану в центрі Гельсінкі. 

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Теги: стрілянина поліція розслідування бійка США поранення

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