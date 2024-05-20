Прикордонник, який імовірно застрелив чоловіка, отримав підозру

Прикордоннику вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави

На Закарпатті прикордоннику, який імовірно застрелив чоловіка під час спроби перетину українсько-румунського кордону, повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю. Про це розповіла радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Станом на зараз ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть чоловіка. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі», – повідомила Сапьян.

Також прикордоннику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 15 травня близько 19:00 військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу прикордонників й кинувся тікати. Під час переслідування чоловіка військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. Загиблим виявився 39-річний уродженець міста Дніпро. Чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Працівники ДБР вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснили постріли.

Військовослужбовців прикордонного наряду допитали, одного з них – затримано.