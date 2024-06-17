Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтави: є постраждалі (оновлено)

За попередньою інформацією влучання сталося в Полтавському районі

Російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Полтавську область

Російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За словами Проніна, внаслідок удару є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Згодом Пронін додав, що попередньо відомо про дев'ять постраждалих. Без жертв.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін про ситуацію на Полтавщині після ракетного удару pic.twitter.com/fqMpWjFCNr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2024

Також очільник ОВА повідомив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. «Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі», – додав Пронін.

Нагадаємо, близько 14:08 в місті було чутно вибух. Варто зазначити, що він пролунав під час повітряної тривоги, яку в Полтавській області було оголошено о 13:42.

До слова, 16 червня о 23:50 окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки атакували військові обʼєкти в трьох регіонах Росії.