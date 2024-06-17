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Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтави: є постраждалі (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтави: є постраждалі (оновлено)
За попередньою інформацією влучання сталося в Полтавському районі
фото ілюстративне

Російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Полтавську область

Російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За словами Проніна, внаслідок удару є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Згодом Пронін додав, що попередньо відомо про дев'ять постраждалих. Без жертв. 

Також очільник ОВА повідомив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. «Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.  Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі», – додав Пронін.

Нагадаємо, близько 14:08 в місті було чутно вибух. Варто зазначити, що він пролунав під час повітряної тривоги, яку в Полтавській області було оголошено о 13:42.

До слова, 16 червня о 23:50 окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки атакували військові обʼєкти в трьох регіонах Росії.

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Теги: Полтава окупанти війна обстріл поранення російська ракета

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