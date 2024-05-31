Обійми, обід та дзвінки рідним після полону: ці фото зворушують до сліз

Усі українські полонені піддавалися тортурам моральним та фізичним

Державна прикордонна служба опублікувала фото прикордонників, які сьогодні повернулись з російського полону. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

«Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону», – йдеться у дописі.

На опублікованих кадрах видно, наскільки схудлі та вимучені українські захисники. Як зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, усі українські полонені піддавалися тортурам.

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У рамках обміну в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.