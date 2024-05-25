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На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника, відібрали в нього зброю та втекли в Румунію

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника, відібрали в нього зброю та втекли в Румунію
Один із прикордонників здійснив попереджувальні постріли в повітря, однак чоловіки не зупинилися
фото з відкритих джерел

У поліції порушили кримінальні провадження за двома статтями

Увечері 24 травня двоє чоловіків, які незаконно хотіли перетнути кордон із Румунією, напали на прикордонника, що їх виявив. Чоловіки відібрали в нього зброю та втекли через кордон. Про це написав журналіст Віталій Глагола. Згодом речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан в коментарі hromadske підтвердила інцидент.

Тим часом, речниця 27 прикордонного загону, на ділянці якого і сталася ця подія, Леся Федорова розповіла, що наразі щодо інциденту триває перевірка. Про нього повідомили працівників поліції, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

За словами журналіста Глаголи, прикордонний наряд зреагував на спрацювання сигнальної міни, після чого поблизу кордону виявили двох чоловіків.

Один із прикордонників здійснив попереджувальні постріли в повітря, однак чоловіки не зупинилися, а напали на нього, відібравши пістолет. Тікаючи, порушники п’ять разів вистрілили в прикордонника, але не влучили. Їм вдалося втекти через кордон разом зі зброєю.

У поліції порушили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186), та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345). Винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше на Закарпатті прикордоннику, який імовірно застрелив чоловіка під час спроби перетину українсько-румунського кордону, повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 15 травня близько 19:00 військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу прикордонників й кинувся тікати. Під час переслідування чоловіка військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. Загиблим виявився 39-річний уродженець міста Дніпро. Чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Працівники ДБР вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснили постріли.

Військовослужбовців прикордонного наряду допитали, одного з них – затримано.

Теги: журналіст повітря кордон пістолет Дніпро паспорт чоловік

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