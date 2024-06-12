Легендарний фотокореспондент: професія фотожурналіста помирає

Єфрем Лукацький: «ШІ ще не конкурують із фотокорами»

За декілька років професія фотокореспондента може стати неактуальною або й зовсім зникнути. Таку думку висловив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, професія вмирає, адже коли газети були на папері і мали рекламу, вони були достатньо багаті, аби відправити групу журналістів, скажімо, в Афганістан. Тоді журналістів забезпечували всім: перекладачами, водіями, охороною. А зараз, стверджує Лукацький, видання збідніли і не можуть відправляти професійні команди в гарячі точки.

«Вони використовують handout – побачив у мережі фото «прильоту», відшукав автора, який це зняв на смартфон, і купив. Але це непрофесійно. У Газі я бачив, як діти себе перемальовували червоною фарбою, буцімто це кров, знімали якусь театральну картинку і йшли пити чай. А хтось знімав це і продавав ЗМІ», – пояснює журналіст.

Лукацький зауважує, що з таким підходом матеріал може бути необ’єктивним або взагалі брехнею, проте це дешево, і тому видання цим користуються.

Активне ж використання штучного інтелекту поки не викликає занепокоєння у фотокореспондента: «У Фейсбук певний час гуляла фотографія «зруйнованого Бахмута»: зруйнована вулиця, йде людина... Десятки тисяч репостів, всі писали «Ось який зараз Бахмут»… Я втомився писати: «Люди, це не Бахмут. Це кадр з фільму «Піаніст» Романа Поланскі».

На його думку, ШІ дійсно робить дуже якісні зображення, але поки що це ніяк не впливає на роботу фотожурналістів.

Нагадаємо, легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт. Лукацький наголосив, що з обережністю ставиться до західних колег: «Звичайно, є чимало порядних людей. Але в Бучі, коли там було море кореспондентів, один з них сказав: «Україна ж теж обстрілювала це місто, можливо, це вбиті українською армією». А болгарський журналіст додав, що всі ці тіла на вулицях Бучі, які ми знімали, – це манекени».

До слова, стало відомо, що українські фотокореспонденти Владислава та Костянтин Ліберови мають світлини останніх хвилин життя Героя України, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі.