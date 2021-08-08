У Маріуполі хлопець спалив прапор України і відразу вибачився (відео)
Вандал виклав фото в стрічку Instagram
Наруга над державними символами – це злочин, передбачений 338 статтею КК України
У суботу, 7 серпня, у Маріуполі молодий чоловік підпалив прапор України і виклав це на свою сторінку в Instagram. Але вже в той же день вибачився за скоєне.
Про це повідомляє Telegram канал «Катарсис».
Так, хлопець виклав фото в стрічку Instagram, де він з оголеним торсом тримає палаючий український прапор, піднявши кулак. В цей же день він виклав відео-вибачення.
«Перепрошую перед тими, кого образив, виклавши той пост, коли я підпалив український прапор. Я все усвідомив, такого більше не повториться. Перепрошую ще раз, кого образив», – сказав він.
Нагадаємо, 5 квітня вандали на Луганщині розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям.
До слова, у селищі Тиврів, що на Вінниччині, невідомі вандали їздили мотоциклами по меморіалу Слави та витирали брудні руки державним прапором України.
Як повідомлялося, в Одесі вандал пошкодив банер з державним символом України.