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    На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України (відео)

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    Стяг розміром 40 метрів на 60 метрів&nbsp; - На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України (відео)
    Стяг розміром 40 метрів на 60 метрів 
    Скріншот із відео

    Фестивалю українського духу біля Луцька відгуляв свій ювілей

    У селі Рованці біля Луцька відбувся ювілейний п'ятнадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат». Про це повідомляють на сторінці Бандерштату у Facebook.

    У розпалі дійства на «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України.

    «Перш ніж приїхати до Луцька і пофестивалити, цей стяг розміром 40 метрів на 60 метрів побував у більшості областей. Він бачив багато важливих футбольних матчів, коли на самоті підтримував футболістів під час карантинних обмежень для вболівальників. І тепер він він може записати в свою скарбничку спогадів ще й фестиваль українського духу!», – повідомили організатори.

    Відео ІА Волинські новини

    Також га фестивалі відбулося чимало гутірок та інших активностей. Спікерами гутірок були:

    • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатор ініціативи #ВимкниРосійське Дмитро Жмайло;
    • музикант, лідер та вокаліст гурту От Вінта! художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист Юрій Журавель;
    • адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська;
    • журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер-документаліст та співзасновник видавництва «ТаТиШо» Руслан Горовий;
    • журналіст і блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Денис Казанський;
    • найпопулярніший професійний фітнес-тренер України, розвінчувач міфів про здорове харчування, тренування та схуднення Віктор Мандзяк;
    • Львівський міський голова Андрій Садовий;
    • громадський діяч, юрист, керівник НГО Небайдужі, один із лідерів одеського Майдану Сергій Стерненко та багато інших.

    Нагадаємо, на «Бандерштаті» на музичній сцені фестивалю виступили відомі українські гурти: «Один в каное», «Dakh Daughters», ТНМК, «Жадан і собаки», «Широкий лан», Mad heads та інші.

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    Теги: Андрій Садовий прапор фестиваль Facebook журналіст Євгенія Закревська Юрій Журавель Сергій Стерненко
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    На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України (відео)