На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України (відео)

Фестивалю українського духу біля Луцька відгуляв свій ювілей

У селі Рованці біля Луцька відбувся ювілейний п'ятнадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат». Про це повідомляють на сторінці Бандерштату у Facebook.

У розпалі дійства на «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України.

«Перш ніж приїхати до Луцька і пофестивалити, цей стяг розміром 40 метрів на 60 метрів побував у більшості областей. Він бачив багато важливих футбольних матчів, коли на самоті підтримував футболістів під час карантинних обмежень для вболівальників. І тепер він він може записати в свою скарбничку спогадів ще й фестиваль українського духу!», – повідомили організатори.

Відео ІА Волинські новини

Також га фестивалі відбулося чимало гутірок та інших активностей. Спікерами гутірок були:

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатор ініціативи #ВимкниРосійське Дмитро Жмайло;

музикант, лідер та вокаліст гурту От Вінта! художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист Юрій Журавель;

адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська;

журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер-документаліст та співзасновник видавництва «ТаТиШо» Руслан Горовий;

журналіст і блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Денис Казанський;

найпопулярніший професійний фітнес-тренер України, розвінчувач міфів про здорове харчування, тренування та схуднення Віктор Мандзяк;

Львівський міський голова Андрій Садовий;

громадський діяч, юрист, керівник НГО Небайдужі, один із лідерів одеського Майдану Сергій Стерненко та багато інших.

Нагадаємо, на «Бандерштаті» на музичній сцені фестивалю виступили відомі українські гурти: «Один в каное», «Dakh Daughters», ТНМК, «Жадан і собаки», «Широкий лан», Mad heads та інші.

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