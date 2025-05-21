На Черкащині перед судом постане мати, яка дозволила дитині їздити квадроциклом до школи

Під час однієї з поїздок 12-річна дівчинка з пасажиром втрапила у ДТП

Жителька села Боровиця Черкаського району постане перед судом за дозвіл 12-річній доньці сісти за кермо квадроцикла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Зазначається, що восени 2024 року 46-річна жінка дозволяла дочці користуватись квадроциклом. В одному з випадків дівчинка поїхала на квадроциклі до школи, а після занять взяла із собою товариша.

46-річна жінка дозволяла дочці користуватись квадроциклом фото: Facebook/Черкаська обласна прокуратура

Під час поїздки, аби уникнути перешкоди, дівчинка різко загальмувала, внаслідок чого 11-річний пасажир потрапив під колесо квадроцикла. Хлопчик отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження й був госпіталізований. Матері дівчинки загрожує обмеження волі терміном до п'яти років.

Нагадаємо, на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомлялося, до дев’яти років позбавлення волі засудили подружжя із Закарпатської області, які торік завдали умисних ушкоджень 10-річному хлопчику, що призвело до його смерті. Інцидент стався у травні 2024 року в селі Серне Берегівського району. Зі слів рідних загиблого, хлопчик випадково облився легкозаймистою речовиною під час спалювання трави, що й призвело до займання одягу. Однак згодом з'ясувалось, що 33-річний співмешканець матері умисно підпалив одяг на дитині після сварки з ним.

До слова, правоохоронці у вишиваних сорочках затримали голову однієї з громад Рівненщини, його підозрюють у вимаганні хабаря за розв’язання земельного питання. Примітно, що посадовець теж був у вишиванці.