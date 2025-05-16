Вишиванка не врятувала. Під час затримання голови громади на Рівненщині стався курйоз

І правоохоронці, і затриманий голова громади були у вишиванках

Правоохоронці у вишиваних сорочках затримали голову однієї з громад Рівненщини, його підозрюють у вимаганні хабаря за розв’язання земельного питання. Примітно, що посадовець теж був у вишиванці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки в Рівненській області.

За матеріалами справи, посадовець обіцяв підприємцю за хабар допомогти погодити проєкт землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки для ведення господарської діяльності. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали фігуранта на гарячому під час отримання ним 7,5 тис. від підприємця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку й документацію з доказами протиправної діяльності. Наразі розв’язується питання щодо оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Посадовцю загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 травня українці святкували День вишиванки, вбираючись у святкові наряди. Українські знаменитості не стали виключенням і у своїх соцмережах похизувалися вишиванками. «Главком» публікує добірку цьогорічних образів зірок.

До слова, у Всесвітній день вишиванки, Київ традиційно вбрався у національні строї. Особливу увагу цього дня привертає Національний музей Голодомору-геноциду, який втретє одягнув у вишиту сукню-сорочку свою знакову скульптуру – дівчинку з колосками.