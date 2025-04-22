У Києві ділки наживалися на ухилянтах, оформлюючи фіктивне батьківство

Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис., підшукуючи для цього малозабезпечених жінок з дітьми

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка наживалася на військовозобов'язаних, допомагаючи їм незаконно виїхати за кордон. Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис., підшукуючи для цього жінок з дітьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міької прокуратури.

Слідством встановлено, що учасники організованої злочинної групи знаходили малозабезпечених жінок з малолітніми дітьми та пропонували їм грошову винагороду за те, щоб вони визнали батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який вже мав двох дітей. Фіктивне батьківство надавало б йому право безперешкодно перетинати державний кордон.

Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис. фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними слідства, використовуючи зв'язки в одному з районних судів Одеської області, члени угруповання забезпечували винесення потрібного судового рішення про визнання фіктивного батьківства. Надалі це рішення використовувалося чоловіками для уникнення мобілізації та виїзду з України.

За свої «послуги» організатор схеми отримував від військовозобов'язаних $3 тис., з яких матері дітей діставалося лише 500 доларів фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За свої «послуги» організатор схеми отримував від військовозобов'язаних $3 тис., з яких матері дітей діставалося лише 500 доларів.

Обвинувачених судитимуть за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (замах на злочин, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, програміст Megogo намагався втекти за кордон за підробленими документами. Суд визнав IT-фахівця винним у підробці документів та їх використанні та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік.

Також у Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи.

До слова, ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.