У страшній ДТП в Кривому Розі трагічно загинув військовий ТЦК

Ще двоє армійців та один мобілізований опинилися в лікарні з важкими травмами

У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще троє людей дістали травми. Деталі події розповідає «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Аварія сталася поблизу села Нива Трудова Апостолівської громади, де службовий автомобіль ТЦК виїхав за межі проїжджої частини, врізався в дерево та загорівся після удару. На оприлюднених у мережі кадрах видно повністю знищений вогнем транспортний засіб, який, за твердженням авторів публікацій, належав ТЦК.

В Кривому Розі автівка на швидкості врізалася в дерево та миттєво спалахнула фото: Телеграм-канал СВОЇ/Кривий Ріг

Наразі відомо, що унаслідок ДТП загинув один військовослужбовець. Ще двоє працівників ТЦК та мобілізований, який перебував у транспортному засобі, отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медичних закладів.

Важливо: наведені дані про кількість загиблих і постраждалих наразі ґрунтуються на попередній інформації, яку поширили місцеві джерела. Офіційного підтвердження цих відомостей на момент публікації немає.

На місці працювали рятувальники та медики, які ліквідували наслідки аварії й надавали допомогу постраждалим.

Обставини аварії наразі встановлюються. Попередньою причиною ДТП називають втрату керування транспортним засобом, однак остаточні висновки мають зробити правоохоронці після проведення необхідних слідчих дій.

Станом на момент публікації офіційних повідомлень від Національної поліції, Дніпропетровського обласного ТЦК та СП або інших державних органів із детальними обставинами аварії не оприлюднено.

Інформація про обставини ДТП та стан постраждалих може бути уточнена після появи офіційних коментарів компетентних органів.

Зазначимо, що за останні роки в різних регіонах України було кілька резонансних дорожньо-транспортних пригод за участю автомобілів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Більшість із них були звичайними дорожніми пригодами без значної кількості постраждалих або загиблих. У кожному випадку причини встановлювали слідчі, а інформація про участь автомобіля ТЦК часто набувала широкого розголосу саме через суспільний інтерес, а не через особливі обставини аварії.

До слова, 15 липня у Києві під час комендантської години водій, який проігнорував вимогу про зупинку, збив військовослужбовця на блокпосту та, тікаючи від поліції, пошкодив кілька службових автомобілів. Після переслідування його затримали, а внаслідок інциденту травм зазнали військовий і двоє патрульних.