Зменшення ДТП на дорогах: Вигівський назвав ключові завдання

Вигівський: Маємо діяти системно

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський провів перше засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху в оновленому складі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Вигівського у Telegram.

«Разом із профільними підрозділами системи МВС, народними депутатами України, представниками органів державної влади, головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України, експертами та громадськістю обговорили конкретні рішення для зменшення аварійності на дорогах», – йдеться у повідомленні.

За даними міністра, минулого року в Україні сталося майже 26 тис. ДТП із загиблими та травмованими. За його словами, однією з головних причин є перевищення швидкості. «Маємо діяти системно: посилювати контроль і відповідальність для злісних порушників, розвивати автоматичну фіксацію, модернізувати дорожню інфраструктуру та вдосконалювати законодавство», – додав він.

Міністр зазначив, що окремим завданням є завершення розробки нової стратегії безпеки дорожнього руху до 2030 року. За його словами, ключовою метою документа є зниження смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30%.

«Необхідно, щоб до цієї роботи були залучені всі, від кого залежить безпека на автошляхах: державні органи, обласна та місцева влада, відповідальні за інфраструктуру та реагування на надзвичайні ситуації. Не менш важливою є й відповідальність кожного учасника дорожнього руху – водія, пішохода, велосипедиста чи користувача легкого електротранспорту», – підсумував Вигівський.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України готує ряд заходів для мінімізації аварійності на дорогах та зменшення кількості важких ДТП. Зокрема, мова йде про повернення на дороги «Фантомів» та посилення відповідальності за систематичні порушення правил.