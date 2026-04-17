Ростислав Вонс
У Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки документів
Військовослужбовець отримав медичну допомогу
Як повідомляється, військовозобовʼязаний відмовився виконати вимоги правоохоронців та намагався залишити місце події

У Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіровоградський обласний ТЦК.

«У ході перевірки документів один із водіїв відмовився виконати законні вимоги правоохоронців та намагався залишити місце події. Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення», – йдеться в заяві.

Зазначається, що військовослужбовець отримав медичну допомогу, його стан – задовільний, загрози життю немає. Водночас водія було затримано. Тривають слідчо-оперативні дії.

«Наголошуємо: за вчинення подібних дій передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Умисне невиконання законних вимог, а також дії, що створюють загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і правоохоронців, є неприпустимими. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності!» – вказано в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

Як повідомлялося, у Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних.

До слова, Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

