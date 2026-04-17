У Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки документів

Як повідомляється, військовозобовʼязаний відмовився виконати вимоги правоохоронців та намагався залишити місце події

У Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіровоградський обласний ТЦК.

«У ході перевірки документів один із водіїв відмовився виконати законні вимоги правоохоронців та намагався залишити місце події. Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення», – йдеться в заяві.

Зазначається, що військовослужбовець отримав медичну допомогу, його стан – задовільний, загрози життю немає. Водночас водія було затримано. Тривають слідчо-оперативні дії.

«Наголошуємо: за вчинення подібних дій передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Умисне невиконання законних вимог, а також дії, що створюють загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і правоохоронців, є неприпустимими. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності!» – вказано в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

